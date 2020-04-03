【籃天空】李琪借蝸牛卡通　教育囡囡品德

「你今天不用去練球嗎？」疫情令所有賽事停擺，也為李琪帶來突如其來的假期，每天只能待在家中，卻是3歲女兒「晴晴」期待已久的畫面。作為球員，這位東方龍獅隊長當然想有更多比賽，但見到女兒的笑臉，他又暖在心頭：「這段日子，她每天都很開心，也突然長大了。」就讓我們暫時撇開籃球，和李琪談談「湊女經」。

早已聞說李琪是一個慈父，但跟隨東方走遍東南亞之後，才確切體會得到。一月東方到台灣作客富邦勇士，旅遊巴經過公園時，「琪哥」指著窗外說：「上次我帶個女來這邊玩，她好喜歡……」一聽到攝影師想買兒童故事書，他又立刻像個導遊一樣介紹：「台北車站地下街有好多，好抵㗎！」訓練後有一段空檔時間，「琪哥」說要去看球衣。正當我們還在計算折扣，他已經箭步走到湖人球衣的一行，在一片黃色之中精選了一件童裝23號，然後向我們展示「戰利品」。那張心滿意足的笑臉，至今仍然深刻。「『晴晴』最喜歡黃色，然後就是紫色。」這天訪問，李琪和「晴晴」穿起湖人父女裝，吸引了眾人的目光。

「她有時會問：為什麼你要工作？」成為職業籃球員之後，李琪忙得要命，出戰ABL更要「周圍飛」。每次準備出門，女兒都會大哭大鬧。「『晴晴』很喜歡吃雪糕，我就說：如果我和媽咪不去工作，有沒有人買雪糕給你？她說：沒有……那麼你記得一定要返工啦！」說到這裡，他開懷大笑，「她開始明白原來爸爸練球、比賽是為了她，為了這個家。」這兩個月父女相處多幾倍時間，李琪發現女兒不單長高了，各方面都成長不少：「前個星期我們去公園玩，她見到有個小朋友在哭，就走過去像姐姐一樣抱著他說：你不要哭了，沒事的，我去買雪糕給你吃吧。」家中的迷你籃球，「晴晴」一直投得不遠，現在終於能投進籃框，李琪不禁感嘆：「突然覺得她好大個。」

為什麼孩子這麼懶？相信是很多家長內心的吶喊，特別是這段停課不停學的日子。「首先要搞清楚，他是懶惰，還是根本不懂。」他認為家長無須過份緊張，「我個女都一樣，做功課都很容易放棄，她會說：唔識呀、唔做呀、好難呀！有時我們要用例子去引導她，令她有興趣做功課。」

最近李氏一家看了卡通片《極速TURBO》，故事講述一隻蝸牛永不放棄，最後達成做賽車手的夢想。現在「晴晴」做功課時都會想起牠：「我是不是要像蝸牛賽車一樣不要放棄啊？好吧，我再試一試。」籃球場上，李琪從不怕挑戰任何對手，但唯一令他想「投降」的，其實是家中的寶貝女：「其實一哭我就沒有辦法。唯有老婆負責講道理，我就負責安慰。」

成為東方頭號射手之前，李琪是一名體育老師，「教書其實是我一直以來的夢想，希望用生命影響生命。」他笑說：「很老土吧。但我正是受以前的體育老師何Sir深深影響。他發現我打籃球特別認真，就對我說：打籃球這麼辛苦你都能堅持，讀書不應該難到你的。」自此他終於在讀書下苦功，最終更踏上教師之路，他很感激這位恩師，「沒有他，沒有現在的我。我肯定會再做老師，可能一、兩年後吧。」他的母校裘錦秋中學(葵涌)更為李琪留下位置，歡迎他隨時回來。

ABL無限期停賽、本地甲一聯賽延期到8月，東方龍獅籃球隊現時已停止團體操練，如今連室外籃球場都關閉，李琪說只好在家健身，或者到附近跑山練體能。隨著年紀愈大，他深明保養身體的重要性：「我希望趁未有比賽這段時間練好體能，令自己更容易應付之後的比賽。」「假期」尚未完結，即使現在不能女兒到公園玩，李琪仍堅持每晚為她讀一本書，「自從花更多時間陪她之後，她已經很少扭計。她心情好，我也開心。」女兒不太愛籃球，反而對游泳、畫畫很有興趣，「琪哥」笑說無所謂，「希望『晴晴』將來找到一樣自己喜歡的東西，全心全意去做就可以了。」

在李琪的Instagram限動裏，經常會分享跟老婆和女兒共享天倫之樂的溫馨家庭照，其次出現得最多的就是體能鍛煉的畫面：「最近我在早上六、七點便上山跑步，當只有自己獨在山上，你要超越的就只有自己，每次都想進步，要再跑快些，好像我的偶像高比拜仁一樣，永遠都不會滿足現狀。」說到毅力和堅持，「琪哥」絕對不遑多讓。

中學時期與全國賽最後名單失之交臂，讓李琪察覺到自己體能和技術較同齡的人遜色，所以發奮練習，跑步練氣、衝斜路、做gym、瘋狂練射三分，全都是日常。直至2011年，他的名字終於寫在港隊的訓練名單上：「入選香港隊對我超級大意義，由打甲一到入大球會，其實最終極目標是希望有份打港隊。」有多少人可以穿上印有區徽的隊衣在球場上奮戰，他做到了，差不多十年後，那一剎的感動，他說仍然猶在。

剛入隊時還未能成為常規球員，只好看着香振強等人練習；其後征戰世大運造出場均20分進帳，被其他歐洲隊教練稱讚射術，「琪哥」指心態是先決條件，他勉勵年青人要堅持，但不可自大或自負：「就算知道不會選到自己，都不可以因此放軟手腳，更要努力不懈，這就是考驗的時間，抵得過總會有機會！」但他更認為有完善的梯隊制度，更是對港隊的表演無往不利：「二月的亞洲盃外圍賽，有點失望，但始終賽前沒練波一個月，就好像沒有準備去考天才波，我們還不是天才！香港小朋友在中學前的籃球訓練都不錯，但上中學就被其他地方拉開，因為我們沒有一個系統性、針對性的訓練，就算我們一周練一課都不夠，小朋友就要更多時間，我想孕育更多籃球新生代。不然，我打到40歲都還繼打！」他說退役後想開辦籃球學校，誰會報名支持他？

李琪

出生日期: 1987年10月16日(32歲)

效力球隊： 東方龍獅

身高: 1.77米

體重: 80公斤

籃球生涯: 星島(2006-2007)、超敏(2007-2009)、遊協(2009-2010)、永倫(2011-2015)、東方(2015至今)

焦點獎項:

Nike League三分王 (2006)

香港甲一聯賽總冠軍(2011、2014、2015、2018)

香港高級組銀牌冠軍 (2011、2014)

東南亞職業籃球聯賽冠軍(2017)

香港埠際籃球賽冠軍 (2017)