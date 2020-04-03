東方龍獅隊長　「儍邦」梁振邦你問佢答

《我撐同球員傾吓偈》之梁振邦

本地波「休戰」不等於放假，不僅各隊教練這樣提醒旗下球員，facebook專頁「我撐本地波」也堅持「無波踢都要有嘢出」，再次推出《我撐同球員傾吓偈》環節，繼打頭陣的和富大埔年輕球員孫銘謙，「大頭」第二擊找來東方龍獅隊長，花名「儍邦」的梁振邦，親自解答球迷的問題。

Q：「 踢咁耐波最難忘係邊場比賽？你踢南華嗰時我已經有入場支持你。」

「儍邦」：「一定係東亞運決賽，多謝你嘅支持。」

Q：「如果你無揀到踢波，你覺得自己依家會做緊咩工？」

「儍邦」：「細個時都幾鍾意煮吓嘢食，可能做同餐飲業嘅工作啩！」

Q：「有冇邊位隊友係你最欣賞？點解？」

「儍邦：「葉鴻輝，無論練波定比賽都對自己要求好高，態度同心態都係一流。」

Q：「點解叫儍邦？」

「儍邦」：「呢個問題，好多人問過，但係我自己都唔係好記得，只記得係郭建邦幫我改，佢成日話我傻，之後啲人講吓講吓就叫咗我做『傻邦』。」

Q：「點解喜愛用16號作為自己波衫號碼？另外，你覺得自己嘅踢法似唔似前輩岑國培？」

「儍邦」：「當年踢公民，有一年轉咗着16號，之後覺得幾順利就一直着落去。我覺得唔係咁似，『岑Sir』踢法好硬朗同防守能力出色，我就利用跑動補位為主。」

Q：「退役後想做啲乜嘢工作？」

「儍邦」：「我諗會做關於教練嘅工作。」

Q：「喺中甲踢波有冇深刻經歷？」

「儍邦」：「有好多好多，其中一樣係上咗去唔係好耐，就要踢第一場比賽，當時我連隊友啲名都未記得好清楚，但竟然入咗正選名單，嗰時又驚又興奮，估唔到落場機會咁快就嚟到。」

Q：「 覺唔覺得自己同張敬軒好似樣？」

「儍邦」：「 自己覺得唔太似，反而覺得同車潤秋、林俊生似啲。」

Q：「 聽講你係動漫迷，依家睇緊邊一套？」

「儍邦」：「 仲睇緊《海賊王》，最近得閒有睇吓《鬼滅之刃》。」

Q：「 你覺得同過咁多個人夾中場中路，邊個同你最有默契，踢得最開心？」

「儍邦」：「林嘉緯，未必係最有默契，但可能大家嘅諗法都差唔多，每次我喺中場拎住個波，佢都會喺最適當嘅位置幫我，所以同佢夾最開心同最舒服。」

Q：「最睇好邊個本土年輕球員？點解？」

「儍邦」：「胡晉銘，佢嘅踢法已經成熟，意識、技術都具備。仲有U23嘅茹子楠，佢跑動多，走位靈活，保護皮球能力高，具侵略性。」

Q：「身為東方龍獅隊長，平時場外同班隊友點相處？」

「儍邦」：「其實隊唔隊長都冇分別，都係同平時一樣，場外相處好輕鬆，咪一齊玩吓講吓笑，練完波一齊Lunch。」

Q：「當年你出道無耐就喺愉園做隊長，依家喺東方龍獅又做隊長，你覺得有無咩明顯分別呢？」

「儍邦」：「 首先係年紀嘅分別，踢愉園時仲算年輕，隊中有好多經驗球員，當時覺得自己未有足夠經驗應對一啲情況，反而係隊中老大哥幫我；相反依家經驗應該最豐富，要主動啲協助其他球員，幫佢哋解決疑難。」

Q：「點解Over30歲，體能仲Keep得咁好？」

「儍邦」：「還可以啦，除咗練波之外，仲要自己額外加啲肌肉訓練，平時作息定時，飲食均衡，練完波之後吸收多啲碳水化合物補充番能量，多做拉筋同放鬆動作。」

Q：「如果你有機會挑選足球生涯中最佳11人，你會點選擇（包括本地/外籍球員）？」

Ｑ：「最想同圈內、圈外邊啲人講多謝？N年後退役，開始有計劃同準備未呢？」

「儍邦」：「圈外一定係多謝爸爸媽媽，一路以嚟都好支持我踢波，仲有經常嚟睇比賽，無論我有無份落場，都會嚟支持。圈內要多謝嘅人太多，唔一一喺度講，但我最想多謝係黎新祥教練，無論場內場外佢都教識我好多嘢，係我最尊敬嘅人。講到退役，都有初步計劃喇，我已經考咗B級足球教練牌照，同埋都有幫手執教東方龍獅青年軍。」