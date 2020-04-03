A高遭匪徒入豪宅綑綁打劫

英國傳媒爆料，已經掛靴嘅艾殊利高爾，1月被匪徒闖入位於倫敦近郊Surrey嘅豪宅洗劫，搶走大批珠寶，匪徒更將呢名前車路士後衞綁喺櫈上面，好彩A高人冇事，破財擋災。

匪徒喺1月21日夜晚9點45分，頭戴住帽蒙住臉，着迷彩服同戴晒手套，直接衝入A高屋企，當時A高正好喺屋企入面，但對方人多勢眾，呢位左翼衞都冇晒辦法，被匪徒綁喺櫈上面。知情人士透露：「對A高嚟講係一次好恐佈嘅經歷，呢班人非常專業，有明確目標，似乎一早已經踩晒線，做晒功課。」

據知，警方一直調查案件，但仲未拉到人，有啲鄰居證實警方搵過佢哋問料：「嗰日之後我哋都好緊張，A高喺呢區最知名人士，佢間屋一望就特別有氣派，所以肯定一早被人睇中。警方想低調行事，要求我哋唔好再講呢件事。」當地警方證實佢哋調查緊一單喺Surrey嘅入屋行劫案。

39歲嘅A高同西班牙模特兒Sharon Canu拍拖，並生咗兩個小朋友，未知案發時佢哋喺唔喺現場。