全世界灰晒！國際田聯搵劉翔幫手

全世界的體育比賽都因為新冠肺炎疫情而停擺，國際田聯(IAAF)藉着這段時間同大家重溫昔日猛將，兼且以勞作的方式讓年輕一族另類享受田徑運動。

國際田聯日前已經在官網教大家在家做手工，製造屬於自己的跑鞋，最近大家因為受疫情問題而困擾，人人負能量超多，疫下的世界都好似變為「灰色」 ，因此IAAF推出「為明星添色彩」，特別揀選了中國飛人劉翔及澳洲中長跑名將弗里曼做主角。

隨着2020東京奧運延期到明年7月23日開幕，國際田聯亦配合將世界錦標賽推遲到2022年在俄勒岡州上演，讓運動員可有充足時間作準備。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！