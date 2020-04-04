全世界灰晒！國際田聯搵劉翔幫手
2020年04月04日 01:25
東網電視更多新聞短片
（Getty Images）
全世界的體育比賽都因為新冠肺炎疫情而停擺，國際田聯(IAAF)藉着這段時間同大家重溫昔日猛將，兼且以勞作的方式讓年輕一族另類享受田徑運動。
國際田聯日前已經在官網教大家在家做手工，製造屬於自己的跑鞋，最近大家因為受疫情問題而困擾，人人負能量超多，疫下的世界都好似變為「灰色」 ，因此IAAF推出「為明星添色彩」，特別揀選了中國飛人劉翔及澳洲中長跑名將弗里曼做主角。
想不到中國欄王劉翔退役5年，仍可在田聯官網頭條出現，並以中國傳奇形容劉翔。事實上，劉翔的確讓人懷念，他於04年奪得男子110米欄金牌，為中國寫下歷史，並在同年打破世界紀錄，而07及08年則分別贏世界冠軍及世界室內賽封王；遺憾的是2012年倫敦奧運因傷無法比賽，當年他輕吻高欄憾別離場一幕，觸動全世界。有興趣的朋友可以去到官網下載圖畫https://www.worldathletics.org/news/series/colouring-in-legend-athletes
隨着2020東京奧運延期到明年7月23日開幕，國際田聯亦配合將世界錦標賽推遲到2022年在俄勒岡州上演，讓運動員可有充足時間作準備。
支持本地運動員，一齊去「睇體」！
東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！
Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！