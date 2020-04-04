軒達臣拉頭纜　英超20隊長成立抗疫基金

當全球頂級球會都實行減薪政策「救市」，英超球星仍然「出足糧」而引嚟批評，連英國衞生及社會關懷大臣夏國賢都鬧球員「冇出過力」。話口未完英國《太陽報》就爆料，利物浦隊長佐敦軒達臣拉頭纜，聯合英超20位隊長成立一個抗疫基金，並且已有多間銀行準備幫手設立基金會，預計可以為英國醫護籌款數百萬英鎊。

報道話佐敦軒達臣過去1個星期不斷致電各隊隊長，成功遊說其餘19位隊長連成一線，各自呼籲隊友向基金會捐款，而且各人嘅捐款係獨立於球會嘅減薪方案，至於善款嘅處理，就會諮詢政府同埋英國國家衞生事務局(NHS)，睇下邊方面最需要資金援助。

另外，消息指曼聯全體球員將會喺今個月減薪30%，而呢3成人工將會直接捐畀曼徹斯特嘅醫院作抗疫資金，估計涉及金額高達800萬鎊！曼聯成為全英超第1支減薪捐款球隊，預料其他球隊亦會陸續效法。

就喺英格蘭球員工會同足總仍然就人工問題談判期間，曼聯行政總裁伍德沃德就向隊長哈利馬古尼，提出今次減薪捐款方案，哈利馬古尼就充當說客呼籲隊友響應，而結果所有球員都樂意接納。曼聯球員薪酬極高，迪基亞周薪高達37.5萬鎊，1個月嘅3成人工已經造就45萬鎊捐款，今次減薪捐款總額高達800萬鎊。