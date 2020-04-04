PSG提早革扯莫路伊卡迪！又關呢個女人事

阿根廷前鋒莫路伊卡迪入球能力高強，不過亦係「麻煩友」一名，尤其佢老婆兼經理人娜拉(Wanda Nara)亦以「茶煲」見稱。據意大利《米蘭體育報》報道，法國班霸巴黎聖日耳門(PSG)已決定同伊卡迪提早解除借用合約，而罪魁禍首又係娜拉！

莫路伊卡迪今季由國際米蘭外借去PSG，上陣31場入20球，表現相當突出，不過《米蘭體育報》周六就用頭版報道呢單猛料，以轉會消息靈通見稱嘅著名記者Nicolo Schira爆料，娜拉日前正式向PSG總經理李安納度表態，話伊卡迪今季借用合約完結(6月30號)後無意留隊，將會重返意甲比賽。

由於伊卡迪喺借用初期曾表示願意正式轉會，PSG亦打算啟動7,000萬歐元收購條款，搵佢取代約滿嘅卡雲尼，但依家伊卡迪出爾反爾，而且娜拉嘅唔合作態度亦令PSG非常憤怒，連阿根廷《奧萊報》亦報道，PSG決定提早解除合約，即時畀佢走人。

成件事最可疑嘅係，莫路伊卡迪同國際米蘭已經勢成水火，上季佢因為唔肯續約而被褫奪隊長職位兼停賽，佢就告國米唔畀佢練波並索償150萬鎊，同國米教練干地亦鬧不和，有傳所有問題都係娜拉從中唆擺，所以唔少國米球迷都討厭呢個「女魔頭」，莫路伊卡迪重返國米幾乎係冇可能。

據法國媒體爆料，娜拉今次「得罪」PSG高層，可能又係一次經過計算嘅行動，目的係逼國米賣佢去其他球會，傳聞祖雲達斯同車路士都有意收購莫路伊卡迪，就睇下邊隊咁夠膽招呼佢哋兩公婆啦！