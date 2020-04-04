休戰期發奮讀書　湯姆利盧卡古變身球壇學霸

停波不停學！英超聯賽因為新冠肺炎疫情停擺，一眾球星享受突如其來嘅悠長假期，有家室嘅就同家人孩子共享天倫、「毒男」球員就日夜埋首打遊戲機，不過仲有一班球壇「學生哥」，可以好好利用呢個「K書」黃金期，向自己嘅高材生之路進發，車路士新星湯姆利就堪稱是英超球壇「模範生」。

22歲嘅湯姆利今季喺車路士火速上位，仲成功打入埋英格蘭國家隊，年紀輕輕已稱得上事業有成，不過呢位加拿大出生嘅中堅並冇被富裕嘅生活「洗腦」，深明知識同學歷先係最寶貴財產，所以成為職業球員以嚟都冇放棄學業，目前喺公開大學遙距課程修讀商業管理學位，提早為退休之後嘅生活鋪路，呢位醒目仔話：「足球唔係踢一世！如果有乜事要掛靴，我都要有至少一項技能確保以後嘅生活。」

鍾意睇書狀元材料

雖然車路士比賽非常繁忙，但湯姆利每個星期仍然抽8至10個鐘頭去上堂讀書，當球隊出外比賽同集訓，其他隊友玩《FIFA》同《Fortnite》打到興高采烈，佢就會爭取時間靜靜哋睇書：「我唔係太過沉迷打機，反而更加有興趣睇書，從中可以學到更多事物，網上面有好多書，幾時睇都得。」

湯姆利目標係今年之內完成商業管理學位課程，原本時間相當緊逼，不過今次聯賽停擺就令佢有大把時間「全職」溫書。其實湯姆利由細到大學業成績相當卓越，中學時間雖然一邊讀書一邊喺車路士受訓，但喺GCSE考試11科全部合格不特止，仲要攞到6A3B優秀成績，狀元都幾乎畀佢攞埋！

林柏特智商150

事實上，車路士領隊林柏特本身都係一名高材生，最經典係2009年接受英國天才組織門薩（Mensa）嘅智商測試，結果錄得IQ有150分超高分，屬於全球0.1%嘅精英人士。據報林柏特擁有拉丁文碩士學位，絕對係「球學兼優」嘅典範，難怪佢對讀書人湯姆利都愛護有加。

比利時魔獸精通8種語言

真係「古」你唔到！比利時「魔獸」前鋒盧卡古外型夠晒粗獷，球場上踢法亦非常勇悍，睇唔出佢原來動靜皆宜，依家可以應付8種唔同語言嘅對答，而且仲擁有旅遊業同公共關係課程嘅文憑，非一般波牛咁簡單！

盧卡古13歲已經喺安德列治受訓，雖然一早已被睇好會係明日之星，但盧卡古冇被優越感沖昏頭腦，仍然堅持學業：「我一個星期返3至4日學，其他踢波以外時間就喺屋企做功課。」就算之後因為全職踢波未能繼續升學，盧卡古仍然喺Sint-Guido研究所，用2年時間考咗旅遊業同公共關係課程文憑，盧卡古話：「我想向其他人證明我除咗踢波，亦係個有腦之人。足球場上乜都可能發生，如果有日因為重傷再踢唔到職業足球，冇個文憑喺手點生活？」

疫症期間讀教練文憑

學習能力強係盧卡古一大特點，佢今季由曼聯轉投國際米蘭，原本對意大利文一竅不通嘅佢，只係用咗2個半月時間就可以同記者輕鬆對答，意大利文亦成為盧卡古能夠運用嘅第8種語言，其他語言包括英文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文同林格拉文（剛果語言）等。

今次意甲暫停，盧卡古亦冇打算游手好閒，據報佢仲捉埋韋素、奇雲迪布尼等比利時國家隊隊友，一齊修讀歐洲足協嘅遙距教練文憑課程，認真抵讚！

足球壇有唔少高材生，除咗湯姆利同盧卡古之外，以下呢幾位都係「好學生」嘅代表人物。

名宿蘇古迪斯係醫學博士

巴西傳奇球星蘇古迪斯唔單止腳法出神入化，仲係一個學術成就極高嘅球員！蘇古迪斯係巴西80年代名將，有個花名叫「足球博士」，事關佢喺球員生涯入面已經考咗醫學學位，1989年退休之後更加重返校園，最後成功考到醫學博士學位。蘇古迪斯曾經話自己最愛職業係做醫生，可惜佢2011年因食物中毒去世，享年57歲。

桑馬達幾個學位瓣瓣精

球場上創造力極強嘅曼聯球星桑馬達，球場外一樣係食腦之人，曾經喺馬德里技術大學讀新聞系嘅佢，效力華倫西亞嘅年代已經拎到體育科學嘅學位，之後轉戰英超踢車路士仍然冇放棄過學業，越洋考多個市場學嘅學位！多數球員拎到學位已經好威水，桑馬達就係少數擁有多個學位嘅足球員。

艾沙維建立時裝品牌

曾效力阿仙奴嘅俄羅斯球星艾沙維，曾經喺聖彼得堡國立大學修讀冷門科目──服裝及設計科技，並且拎到學位，佢自己亦推出個人時裝品牌，學以致用。艾沙維踢波充滿智慧，做人亦都一樣，佢曾經出過一本書叫《艾沙維555條問題》，發表關於女性、金錢、政治同足球等題目嘅見解，相當有哲學性。

基亞連尼發表論文講祖記

祖雲達斯中堅曾被譽為世界最佳後衞，佢嘅足球智慧原來放喺學術上一樣都咁掂！呢位代表國家隊超過100場嘅球星，2010年已經考到商業及經濟嘅學士學位，2017年再喺都靈大學拎到商業管理碩士學位，佢嘅畢業論文主題就係《國際環境下祖雲達斯的經營模式》。

高柏尼聽阿媽話有前途

曼城傳奇隊長高柏尼，2017年喺曼徹斯特商學院獲得商業管理嘅碩士學位，佢畢業嗰陣話：「我阿媽教我讀書好緊要，就算係頂級足球員，管理自己財富同做生意一樣，都要識運用同投資。」高柏尼嘅碩士論文就係探討英超球會嘅經營情況，結果得到72分優異成績，以最高級別嘅Pass with Distinction畢業。

羅拔仔考試儲分讀足10年

拜仁慕尼黑射手「羅拔仔」入波當食生菜，連讀書都係毅力驚人！「羅拔仔」2017年喺華沙大學嘅體育學院拎到體育學位，而且呢個成績得來不易，因為佢係邊踢波邊考試「儲分」，足足讀咗10年先至夠分畢業，佢嘅畢業論文亦好有個人色彩，題目係《RL9：走向光榮之路》，值得敬佩！