重創！英國拳王7日內失去2位親人　

已經演變為全球大流行的新冠肺炎超級病毒，侵害全世界，不斷攻擊人類，更破壞了多個家庭，英國輕重量級拳手楊迪(ANTHONY YARDE)一周內失去兩位親人，傷痛欲絕，並呼籲大家要留在家裡，切勿外出。

楊迪在個人IG以黑底白字寫上：「因為這個疫情，我們失去了我的嫲嫲，爸爸與他的媽媽這幾天都去世了。真是很嚴重，大家無必要就不要外出。COVID19會危害你及他人的生命..」他帶着沉痛的心情呼籲民眾「要留在家裡」並懷念至親「RIP Dad 27.3.20. RIP Nana（嫲嫲） 2.4.20」他的爸爸及嫲嫲分別於3月27日及4月2日因新冠肺炎離世。

其經理人禾倫亦發出聲明，對楊迪失去至親感到痛心，「請大家聽從他的肺腑之言，留在家中，拯救生命。」楊迪的父親患上新冠肺炎之前，身體相當健康。

目前英國因為這超級病毒而死亡的數字已超過3600人。原本楊迪下一場拳賽於4月11日在Ｏ2上演，但因疫情嚴重而取消，楊迪過去在20場比賽中僅輸一場。

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