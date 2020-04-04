坎坷經歷！她承受非一般的痛

傷殘奧運選手馬斯特斯（Oksana Masters）生於亂世，坎坷經歷令她能承受非一般的痛楚，卻同時造就了一代「雙棲」傳奇。在陸上，她是滑雪英雌；在水上，她是划艇冠軍！

紛擾的時代，我們需要閱讀奇幻的故事，為生命打氣！

「坎坷過後有艇搭！」這句天王金句，完全匹配地用在傷殘奧運選手馬斯特斯（Oksana Masters）身上。生於亂世，一個受輻射侵害的地區，孩提時的馬斯特斯已生成「長短腳」，沒人喜歡的小畸胎難逃成為棄嬰，被遺棄在孤兒院中。受命運的作弄，也受命運的眷顧，她被好心的美國言語治療教授收養，逐步走向殘奧殿堂，創造無數不可能，用身教，啟發每一夥孤獨心靈，只要不放棄：生命總是美好的。

切爾諾貝爾悲劇受害者

馬斯特斯出生時不但是「脛側半肢畸型」的長短腳，而且雙手長了蹼、欠缺手指公，反而有6隻腳趾，這是切爾諾貝爾悲劇的後遺，醜小鴨沒有被疼愛。7歲時，萬幸被美國教授Gay Masters收養，從此展開生命新章。1997年開始她接受了截肢手術，經歷多年的苦楚，最終雙腳齊膝以上永久被拿掉；而手掌也進行了矯型，「切」出一隻具姆指功能的「手指公」。

運動員的特質是敢吃苦，馬斯特斯的坎坷令她小小年紀已能承受非一般的痛楚，這份毅力應用到體育場上「如魚得水」，先於划艇闖出新天地，及後在滑雪攀上高峰，縱橫「水陸兩路」！

13歲才接觸划艇，但一試便愛上了，更展現了超凡的上身力量和爆發力，在學界及青少年賽事中獲獎無數。「當我開始學習運動，整個人都變得充滿力量。下水後，我在艇上感受到一份無拘無束的自由，而我也找到了一樣，自己可以控制的東西。」興奮感驅使她不斷地追尋：「我愈出力推動划槳，賽艇就行得愈快，即使身體開始感到痛楚，但爭取更快的目標，教我堅持下去，我享受與水鬥力的挑戰。」

追求極速玩齊划艇滑雪

2012年倫敦傷殘奧運，馬斯特斯為美國隊贏得一面雙人划艇賽銅牌，不忘感激養母：「母親一直激勵着我，驅使我成長及奮鬥。」生命如此脆弱，馬斯特斯更要把握生命來創造堅強。因冬季的時候難以划艇，她便學習滑雪：「這個轉變很容易，因為划艇及滑雪是用同一組肌肉啊！」14個月的苦練，令她贏得2014年索契冬奧參賽資格，更在滑雪越野賽爭標帶了一銀一銅共兩面獎牌回家，再一次創造神奇。

天生喜歡極速快感的馬斯特斯，又去學習傷殘單車。用手去驅動的單車不但令她找到保持體能弗爆的方法，還教懂她比賽策略及技巧。走出舒適圈，挑戰傷殘單車世界賽，再一次創造神奇。「我憎恨失敗，我相信體育早已在我的血液中。」2018年冬奧，馬斯特斯再擸走5面獎牌，今年更勇奪「體壇奧斯卡」勞倫斯獎最佳傷殘運動員大獎，譜出生命美麗一章。

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