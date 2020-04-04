第一滴血　電視台聯手搾乾英足總

英超宣布無限期延期，擁有英超轉播權嘅天空體育同BT Sport，並冇即時要求英格蘭足總作出賠償，相反，佢哋打算逼英足總，下季喺同一個價錢之下畀多啲場次佢哋轉播，睇嚟英足總只可以無奈答應。

喺50億鎊（約476億港元）共合3年嘅合約之下，天空體育可以直播128場賽事，而BT Sport就有52場直播，兩間電視台喺英超停擺下都冇回水畀客戶，佢哋打算下季增加直播場數，當係賠償畀客戶，咁羊毛出自羊身上，電視台當然搵英足總開刀。雖然有關協議要經過英國通訊管理局通過，但由於疫情為特別事故，相信阻撓壓力唔大，英足總如果唔答應電視台肯定會提出訴訟，依家係肉隨砧板上。

下季攞多幾場嚟播，只係無形損失，但英格蘭足總盃冇得踢，英足總就真係收唔到錢。取得英足盃海外轉播權嘅IMG，由於4場8強、2場4強同決賽唔知幾時踢，佢哋立即扣起咗部分未畀足總嘅錢。

據知，IMG同英足總喺2018年簽訂6年合約，合共5.75億鎊，平均每年嘅合約接近1億鎊（約9.5億），如果今屆冇咗尾嗰3圈賽事直播，佢哋會蝕到入肉，尤其今屆曼城、曼聯、車路士、阿仙奴同李斯特城都殺入8強，叫座力十足。英足總發言人表示，稍後會同IMG傾財務安排。