日職或延至6月上旬重開

由於過去一星期有5名職球員先後染疫，J聯賽上周五同日本職棒開完「第五次新冠病毒對策聯絡會議」之後，日職臨時聯合執行委員會決定，唔再為比賽重開訂定日期，一切視乎疫情發展而定，日職、日乙好大機會6月上旬先至重新開波。

J聯賽主席村井滿會議後表示：「喺專家建議下，大家同意留空時間表，重開時間將每兩星期檢討一次，各級賽事至少會推遲一個月或以上。」

甲府風林冒險開操

雖然好多日職球隊仍處於休假狀態，但係日乙甲府風林抖咗只係4日，就喺上周五重新開操，認真唔怕死。不過，佢哋其實都做足防疫措施，球員練波嗰陣盡量隔開幾米遠，飲水嘅樽亦寫埋波衫冧巴，以免飲人口水尾，仲呼籲球員非必要唔好離家外出添。

各個聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，直至另行通知

2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：暫停，直至另行通知

3.西甲、西乙：暫停，直至另行通知

4.意甲：暫停，直至另行通知

5.德甲、德乙：暫停至4月30日

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：最快6月1日重開

8.葡超：暫停，直至另行通知

9.比甲：腰斬，冠軍為布魯日

10.俄超：暫停至5月31日

11.日職、日乙：最快6月初重開

12.韓職：可能4月18日重開，球會對3循環聯賽縮短為兩循環存在抗拒

13.美職：最快5月10日重開

14.墨超：暫停，直至另行通知

15.澳職：暫停，4月22號再決定復賽安排

16.智甲：最快4月30日重開

17.巴甲：延遲開咧

18.巴省聯：暫停，直至另行通知

19.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開

20.挪超：暫定5月23日開咧

21.瑞超：暫定6月初開咧

22.阿超盃：暫停，直至另行通知