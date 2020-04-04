昔日人球變收租佬　迪布利：球員要識理財

「被蛇咬過，又點會懼怕地上奈你唔何嘅蚯蚓？」迪布利用擅長的法文吐出這句諺語，為自己職業生涯遇上的艱辛作概括。職業足球不是必然這道理，對效力富力R&F的這位球壇浪人而言絕不陌生，四處漂泊的經歷，令他內心更強大，亦讓他能淡然面對眼前疫情肆虐下的難處。

文：林卓臻

2010年「土倫盃」獲得當屆最佳球員獎的迪布利，帶領科特迪瓦封王，引起各方關注，惟其職業生涯並未因此變得平坦：「當時我同查爾頓簽咗約，卻因工作簽證問題冇得為球隊上陣，惟有先後被借到法國昂熱同南特。」迪布利很快就厭倦這種「人球之旅」：「作為外借球員，我好難喺法國攞到穩定上陣機會，之後重返查爾頓連比賽都冇得踢，當時雖然有其他球隊想要我，但因轉會費問題一直傾唔埋，結果蹉跎咗好耐。最後我覺得受夠了，決定告上國際足協尋求仲裁。」

最終迪布利雖如願離開查爾頓，但官司令他在歐洲球壇留下「麻煩友」的印象，導致幾乎無人問津：「當時冇波踢真係好困難，如果唔係球場外嘅政治，我會有更多機會。」天無絕人之路，迪布利繼後轉到俄羅斯、丹麥、甚至更冷門的阿美尼亞聯賽效力，其後機緣巧合下，獲遠赴中國和香港發展的機會，雖然被貼上「掘金」標籤，但迪布利已「睇化晒」：「好似C朗咁名利雙收嘅球員，又有幾多個？喺俄羅斯踢波時我諗通咗，球員職業生涯咁短，犧牲咁多，有機會一定要搵返夠本！」

再輝煌的日子，總會有完結一天，過往經歷讓迪布利體會到職業足球的無常。不少香港人忙碌大半生，就是希望能有安逸的退休生活，如何「慳啲使」為未來打算，也成為迪布利面對的課題：「我見過以往喺球場上踢到曉飛嘅球員，退休後潦倒不堪，甚至要四圍敲門求助，我唔想自己係咁。我喺科特迪瓦同法國都有投資房產，希望掛靴後可以靠收租過活，並一直警惕身邊年輕球員，要好好看管自己嘅收入支出。」

【迪布利Profile】

出生日期：1989年10月1日

身高：1米70 體重：70公斤

位置：前鋒、翼鋒

曾效力主要球會：米莫薩（科特迪瓦）、查爾頓（英格蘭）、昂熱（法國）、南特（法國）、奇姆基（俄羅斯）、域堡（丹麥）、梅州客家（中國）

現效力球會：富力R&F

球衣號碼：8

唔恨做神射手最緊要贏波

迪布利於場上無處不在，企位及走位飄忽不定，對手難以捉摸，同時亦很難定義其場上位置。這位科特迪瓦攻擊手上季季中加盟富力R&F，今季更全面爆發，頻頻貢獻「士哥」，出色的破門能力令球迷印象深刻，暫時更以9個入球，與理文前鋒尼迪利齊齊領先港超聯射手榜。

然而，迪布利卻對能否成為港超神射手不感興趣：「我從未喺其他聯賽攞過最佳射手獎，我都唔覺得自己有做射手嘅心態，入唔入到波對其他球員可能好重要，但對我嚟講唔係，我只想盡一切努力為球隊帶來勝利，入波抑或係助攻都冇所謂。」