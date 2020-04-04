冇波睇　英球迷睇中超頂癮

歐洲各大聯賽都未知幾時踢，有英國小型電視台就起革命，一間叫做Freesports嘅衞星電視，取得中超喺英國嘅轉播權，有機會成為英國境內第一個有得現場收睇嘅主要聯賽，畀球迷甚至博彩公司頂癮。

中超喺2月22日暫停之後，隨住疫情有緩和迹象，部分球隊已經召回外援並且再度投入操練，有指中超有機會喺4月尾或者5月頭重開。業內人士估計，Freesports除咗會自己製作，吸納多啲訂戶之外，有機會將部分賽事轉播賣畀其他電視台，例如天空體育等撈番一筆，到時球迷有機會睇到加利佬同加歷查現場講中超。

俗語有講「當兵三年、豬乸變貂蟬」，雖然中超同歐洲各地聯賽水準有別，但餓波咁耐，英格蘭球迷乜都都會睇，最開心係博彩公司，佢哋可以有波開賭，總之就有生意有飯開。

Freesports係英國一條免費衞星頻道，於2017年成立，專間轉播較冷門或低組別足球、冰曲、電單車、摔角、欖球及木球比賽，足球方面曾取得歐洲U21外圍賽英格蘭嘅賽事、葡超、西乙、法國盃，近年就將目光放喺亞洲市場，取得日職同中超喺英格蘭嘅播映權。