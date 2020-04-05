荷甲8隊聯合要求賽季取消　尹戈爾鬧爆

歐洲足協日前表明希望各地聯賽盡力爭取完成今季賽事，就算踢到8月至9月亦冇問題，不過繼比利時聯賽決定提早結束今季聯賽後，荷甲8支球隊亦聯合要季將今季取消，當中包括阿積士、燕豪芬、飛燕諾同阿爾克馬爾4大勁旅，荷蘭足總周二將會開會研究。

隨住歐洲足協嘅指引公布，荷蘭足總已經宣布將賽事暫停至6月1號，不過榜首阿積士就率先反對，總監奧華馬斯早前表示：「我以為荷蘭足總會有一個獨立嘅決定，但佢哋仍然想匿埋喺歐洲足協身後面。荷甲並唔似其他聯賽咁依賴電視轉播收入，我相信歐洲足協咁想聯賽踢完，係因為受到其他大型聯賽會嘅壓力。」

阿積士發聲後，燕豪芬、飛燕諾、阿爾克馬爾、幸運薛達、施禾利、海牙同華域克7隊亦都聲援，據報佢哋已經透過視像會議向足總表達取消球季嘅意願，阿爾克馬爾總監恩漢尼話：「今次疫情令人極度擔心，係咪閉門作賽已經完全唔重要，加上疫情點樣發展都係無法預料。」荷蘭足總周二(7號)會再同20間球會開會，或者會有更明確嘅決定。

不過，對於8間球會取消球季嘅要求，前荷蘭國家隊同曼聯領隊尹戈爾就非常憤怒，認為球會係別有用心：「有咩人會唔想球季完成？就係嗰啲已經喺歐洲賽位置同埋降班區嘅球隊囉！呢啲球隊借新冠肺炎嚟幫自己搵着數，然後搵公眾健康作為藉口，我真係接受唔到。」有趣嘅係，今次聯手嘅8間球會，正正就係目前荷甲前4名同尾4名球隊。