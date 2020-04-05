古天奴重返英超好事近　5,000萬鎊有交易！

巴西球星菲臘比古天奴2年前以1.05億英鎊轉會費，由利物浦轉投西甲班霸巴塞隆拿，不過佢轉會後發展直線插水，今季借外拜仁慕尼黑嘅表現亦只屬不過不失，據報呢位巴西國腳已決定重返英超，並且獲得4間球會注意，其中車路士已經出手，近日同古天奴經理人進行接洽，而且可能用「半價」5,000萬鎊就可以完成交易！

西班牙《每日體育報》報道，拜仁慕尼黑已決定唔會行使借用合約中嘅1.05億英鎊買斷條款，意味古天奴又要物色新球會，而英超車路士、阿仙奴、熱刺同李斯特城都對呢位前利物浦球星甚有興趣，大大增加古天奴重返英超嘅可能性。

報道指車路士收購查頓辛祖嘅計劃失敗，因為後者更加想去曼聯，所以車路士即時啟動B計劃，並同古天奴經理人祖拉基安展開談判，有趣嘅係，伊朗商人祖拉基安過去同車路士合作無間，拉美利斯、大衛雷斯、堅尼地、奧斯卡杜斯山度士同韋利安等巴西球星，都曾經由佢帶去車路士效力。

英國《每日快報》亦都報道，由於巴塞隆拿最大目標係「打孖」收購尼馬(效力巴黎聖日耳門)同拿達路馬天尼斯(效力國際米蘭)，所以球會將盡可能放走計劃以外嘅球員套現，而菲臘比古天奴嘅身價已經大幅縮水，巴塞隆拿預算最終賣價係5,000萬鎊至7,000萬鎊之間。