逆生長基因！70後老兵紀錄勁誇張

新冠肺炎肆虐之下，人人自危，各地足球賽事停擺，球員除咗驚中招染病之外，一班「瀕臨絕種」嘅70後老將，更加面臨踢波生涯就咁玩完嘅慘況。幸好老兵們見慣大場面，憑與生俱來嘅「逆生長基因」，無懼疫症，誓要穿越黑暗時期，延續球員生涯。

保方

年齡：42歲 國籍：意大利

位置：門將 效力球會：祖雲達斯

續約祖記保方勢破意甲上陣紀錄

問大家仲有邊位現役70後球員，相信大部分球迷淨係答到1978年出世嘅意大利鋼門保方。呢位被網民封為「永遠的年青球員」今季由巴黎聖日耳門回巢祖雲達斯，據悉係要打破AC米蘭名宿馬甸尼保持嘅647場意甲最多上陣紀錄，跟住就會榮休。保方上年12月意甲正選上陣對森多利亞，追平馬甸尼嘅紀錄，以為今季仲有大把機會超越對方，點知意甲3月初暫停，甚至可能取消餘下賽事，令保方今季就獨佔意甲「上陣王」嘅美夢面臨破滅。

意大利國家隊預埋佢？

不過，如果大家覺得保方會遺憾掛靴就大錯特錯，因為祖雲達斯打算同保方以及另一位老將基亞連尼續約1年，就算今季冇得再踢，只要保方下季再上陣1場，就可以完成壯舉。除咗要破意甲紀錄之外，早前有輿論認為意大利國家隊主帥文仙尼應該徵召佢出戰歐國盃，如果保方參加埋明年夏天呢項大賽，就真係可以圓滿退役。

比沙路

年齡：41歲 國籍：秘魯

位置：前鋒 效力球會：雲達不來梅

德甲土皇帝比沙路連續21年有入波

超過40歲仲可以喺頂級聯賽馳騁，通常都係門將或者後衞，但秘魯射手比沙路反傳統，證明「40+」進攻球員一樣有心有力。輾轉第4度效力德甲球隊雲達不來梅，更成為德甲史上最老入波球員。比沙路球員生涯大部分時間效力拜仁慕尼黑、雲達不來梅，其中為拜仁捧過6次德甲及1次歐聯冠軍，並以197個入球成為德甲史上入球第6多嘅球員。

德甲史上最老士哥拿

即使比沙路已經一把年紀，但射門觸覺冇退化，上年2月德甲為雲達不來梅對哈化柏林，比沙路喺補時6分鐘射入罰球，幫球隊逼和對手1比1，並以40歲零136日，打破22年前禾達華40歲零121日入波嘅紀錄，成為德甲史上最老入波球員，佢上季再將紀錄刷新至41歲零43日。比沙路由1999年至2019年，連續21年都可以喺德甲入波，佢今季雖然食緊白果，但相信佢點都要堅持最後一口氣。

中村俊輔

年齡：41歲 國籍：日本

位置：中場 效力球會：FC橫濱

東瀛罰球王中村俊輔再戰日職

中村俊輔被譽為日本史上最佳中場球員之一，2002年登陸歐洲後，足跡遍佈意甲、蘇超、西甲，當中協助些路迪捧過3次蘇超冠軍最為威水，其左腳百步穿楊罰球，更加係個人標誌絕技。

中村俊輔上季日職前半季，僅為磐田山葉上陣2次，當全世界以為佢會掛靴時，呢位左腳王選擇放下身段，轉投日乙球隊FC橫濱，最神奇係協助球隊升班，今季同53歲隊友三浦知良再戰日職。

值得一提，仲有兩位著名70後日本中場未掛靴，就係效力日乙FC琉球嘅小野伸二，以及日丙SC相模原嘅稻本潤一，3位日本中場球星真係同漫畫《足球小將》一樣，踢幾耐都唔會掛靴。

希爾頓

年齡：42歲 國籍：巴西

位置：後衞 效力球會：蒙彼利埃

打窒PSG鐵衞希爾頓一柱擎天

當大家以為1978年出生嘅保方同比沙路已經好大年紀嘅時候，其實歐洲5大聯賽之中，仲有1位球員老過佢哋，而且唔係門將，佢就係1977年出世、效力法甲球隊蒙彼利埃嘅中堅希爾頓。

雖然希爾頓冇乜名氣，甚至從未入選過巴西國家隊，但佢嘅實力毋庸置疑。呢位後衞2004年已登陸法甲，效力朗斯，其後轉投馬賽，協助球隊奪得1次法甲及2次法聯盃冠軍。希爾頓2011年加盟蒙彼利埃更創造奇迹，率領球隊力壓巴黎聖日耳門，首次奪得法甲冠軍。雖然呢支神奇球隊之後成績無以為繼，但希爾頓仍然選擇留隊，堅信蒙彼利埃可以再創高峰。

值得一提，希爾頓2011年曾經遭8名匪徒入屋打劫，更被圍毆幾乎命都冇，但之後卻可以為蒙彼利埃奪冠。因此，現時嘅新冠肺炎又點會嚇到佢老人家，相信法甲重開後，希爾頓可再次披甲。

李東國

年齡：40歲 國籍：南韓

位置：前鋒 效力球會：全北汽車

南韓傳奇「獅子王」李東國養生有道

孫興民近年喺英超熱刺大放光芒，南韓老一輩「獅子王」李東國亦去過英超搵食，2006至08年效力米杜士堡，可惜佢兩季聯賽僅上陣23次，未能取得入球。可能李東國「及時離去」，冇勉強踢殘自己，令球員生涯得以延長。佢由2009至18年出戰韓職，每季聯賽入球都達到雙位數，近年仍一直保持水準，非常難得。即使上年聯賽入球只有9球進帳，足見呢位亞洲傳奇射手好識留放，養生有道。

除咗球會賽長踢長有，李東國喺國際賽舞台馳騁19年，2017年8月仲有份入選南韓國家隊，出戰世盃外圍賽，當時已經38歲，簡直係球壇奇葩，之後佢退出國家隊，專注球會賽事。

韋白賴咸

年齡：40歲 國籍：英格蘭

位置：前鋒 效力球會：羅奇代爾

威盡英倫韋白賴咸4級聯賽有士哥

美斯、C朗擁有無數入球紀錄，英甲球隊羅奇代爾前鋒韋白賴咸亦有1項紀錄，係兩位球王無法做到，就係英超、英冠、英甲同英乙都入過波。

身高1米91嘅韋白賴咸取得第1個職業生涯入球，已經係22年前嘅事，當年佢仲效力緊出道球會史托港，之後輾轉效力過侯城、米爾頓凱恩斯、奧咸、巴拉福特、水晶宮、諾域治、布里斯托城、保頓等球會，踢諾域治時期取得佢唯一一個英超入波。雖然呢位老將球員生涯都係效力細球會，甚至低組別球會，但亦因為咁，令佢可以實現喺英超、英冠、英甲同英乙都有入波嘅「通殺4級」成就。

為羅奇代爾射爆紐卡素

韋白賴咸2018年轉投羅奇代爾後以逐年簽約形式效力，原本諗住臨退休前再玩下，但仍有佳作，於今季英足盃第3圈主場入波，協助羅奇代爾爆冷逼和紐卡素1比1，雖然羅奇代爾重賽輸波出局，但韋白賴咸呢球足以傳頌千古。

蘇蘭天奴

年齡：41歲 國籍：意大利

位置：門將/前鋒 效力球會：切沃爾

頂住C朗蘇蘭天奴守完龍改踢前鋒

相信大家近年對蘇蘭天奴印象最深刻一幕，應該係2018年8月意甲開鑼戰，基爾禾主場對祖雲達斯，呢場波係C朗意甲處子戰，全世界都等睇C朗入波，點知被蘇蘭天奴壞咗大事，佢撲出C朗主射嘅12碼，搞到呢位球王食白果。蘇蘭天奴喺呢場比賽尾段，被C朗撞到一度休克，賽後發現鼻骨骨折，悲喜交雜。

蘇蘭天奴長時間效力基爾禾，雖然成就遠不及另一位意國老牌門將保方，但其實佢出身名門，屬於祖雲達斯青訓產品，球員生涯亦多姿多彩，唔止踢齊意甲、意乙、意丙，仲曾經參加冷門嘅「三邊足球」賽事。

蘇蘭天奴今年1月曾宣布退休，但過幾日又復出，加盟低組別球隊切沃爾。呢支球隊由佢爸爸、球員時代踢前鋒嘅羅拔圖執教。喺爸爸指導下，蘇蘭天奴唔再擔任門將，改踢前鋒仲入過波，41歲仲可以轉型，令人佩服。