唔怕交叉感染！基爾獲加開性派對

新冠肺炎全球大爆發，各地球賽停擺，球員都居家避免外出中招，曼城後衞基爾獲加亦「居家」，但唔係避疫，而係開性派對，佢約1位朋友及邀請2位妓女大玩「4P」，面臨被重罰。

英國政府上月推出限制民眾外出、關閉非必要商店、禁止兩人以上嘅公眾集會等嚴厲措施，應對新冠肺炎嚴厲措施。基爾獲加亦曾經喺社交網發文，呼籲人留在家中，避免社交接觸，但原來佢發文前1日，剛於家中開性派對。

英國《太陽報》報道，指基爾獲加上月24日晚，請咗1位21歲少女Louise McNamara及1位24歲巴西索女，上到佢間月租8000鎊嘅豪老胡天胡地，喪玩3小時。

基爾獲加可能以為喺屋企玩就冇人知，但紙包唔住火，Louise McNamara向英國《太陽報》爆料，講出當晚情況：「當日我接到中介人嘅電話，之後有人開車接我去工作地點，基爾獲加嘅朋友帶我入屋，仲有1位女仔在場，基爾獲加想掩飾自己身份，但另一位女仔話我知，佢係1位球員，但我唔識佢，仲同佢影相。」Louise獲得2200鎊肉金，陪佢哋玩到凌晨兩點先至離開。

最諷刺係呢位即將30歲嘅英格蘭國腳，之後喺社交網呼籲人留在家中，減少社交接觸。事件曝光後，基爾獲加雖然公開道歉，但相信難逃被曼城處罰，甚至可能被政府控告。

值得一提，阿士東維拉隊長基亞利殊日前亦曾經呼籲支持者盡量留喺屋企，但佢轉個頭就被踢爆走咗出街仲要撞車，可見英超球星講一套做一套，無視疫情。