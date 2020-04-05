「疫」流而上 塔吉克斯坦聯賽照開咧

全球足球賽事喺疫情影響下幾乎陷入完全停擺狀態，唔少比賽好似比利時甲組聯賽甚至被迫腰斬，不過依然有個別冷門聯賽選擇逆流而行，其中新一季塔吉克斯坦聯賽，香港時間周日(5日)晚上7點就會如期開咧，而當地周六仲閉門上演咗場超級盃大戰，令塔吉克斯坦成為繼白俄羅斯同布隆迪之外，另一個喺疫情下繼續有波踢嘅國家。

相信大部分球迷聽到塔吉克斯坦，都唔會第一時間諗起足球，皆因呢個中亞國家從未打入過世盃或亞洲盃決賽周，當地球會亦從未闖入過亞冠小組賽。塔吉克斯坦聯賽每季參賽球隊都有唔同，今季就有10隊參賽，採雙循環制，包尾會降班，尾二會同次一級聯賽嘅亞軍踢附加賽。

今屆超級盃由上季取得國内三冠王嘅班霸伊提洛爾，對陣上季聯賽二哥胡占德贊，最終伊提洛爾以2比1擊敗對手，不過就公眾衞生安全起見，當局早前亦宣佈呢場超級盃，同埋嚟緊首輪聯賽，都會閉門進行。

塔吉克斯坦足總為提升聯賽關注度，仲計劃仿效白俄羅斯聯賽，將轉播權賣畀有興趣嘅外國電視台。據官方數字顯示，呢個前蘇聯國家，現時依然維持零確診記錄，比起接壤烏茲別克有成227宗確診個案，以及2宗因新冠肺炎染病死亡個案（截至4月4日），塔吉克斯坦似乎尚未受疫情影響，唔怪得當局咁有信心堅持開咧。