專欄輪住嚟　疫症面前　健康為先

受疫症影響下，世界各地的體育活動幾乎無一倖免，除了少數個別地區，絕大部分的足球聯賽亦已停止進行，香港足總早前亦已宣布聯賽暫停，直至另行通知，以保障業界所有人士的健康及安全。

教練，是足球發展的基石。足總留意到疫情對全職足球教練的生計影響，早前足總主席貝鈞奇先生亦聯同港協暨奧委會副會長霍啟剛先生對此表示關注，正積極聯絡政界及相關人士向政府尋求支援，包括爭取透過「防疫抗疫基金」，向受影響教練發放一萬元現金補助，以及建議教育局按康文署做法，指示學校向教練發放一半導師費等。

此外，足總早前亦公布了「香港對伊拉克」的退票安排，透過現金或繳費靈購票的球迷於即日起，請於辦公時間內致電Cityline顧客服務熱線（2314-4228）預約，而透過信用卡購票的球迷則會退款至相關信用卡戶口。如有任何疑問，球迷亦可致電上述熱線，以作查詢。

「疫症面前，健康為先」，相信這是每位球迷的共同信念。足球，從來都是一場同心協力的運動，全世界正在參與一場前所未見的「逆境波」，此刻我們更應發揮球場上的團隊精神，齊心迎戰，願抗疫成功，球場相見！

香港足球總會

市場推廣及傳訊部