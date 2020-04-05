返唔返澳洲？林恩許變心放眼當前

如果在4年前問起林恩許（Jared）的長遠目標，他會毫不猶豫回答，冀望重返澳洲球壇。然而效力傑志4年間，他的理想反而變得遙不可及，正當希望愈來愈渺茫之際，竟讓他尋找到屬於自己的最佳位置，還下定決心駐足香港，開闢一條適合自己的新道路。

甘為傑志做聯賽基石

還記得Jared數年前受訪時表示，加盟傑志其中一個原因，是希望透過參加亞洲球會級賽事，向澳洲球壇展示實力，以完成重返澳職的長遠目標。回望這數年，傑志參加過「亞協盃」以至「亞冠盃」等大大小小戰役。奈何Jared自加盟至去年，未曾躋身過球隊征戰亞洲賽的外援名單，理想與現實之間的距離看似愈來愈遠。「做足球員最難過，莫過於只係可以喺場邊睇住隊友踢，自己冇得踢。」當中令他最感無奈的，是前年未能替傑志出戰「亞冠盃」的經歷：「其實都知道嗰季，球會會簽個大人物返嚟踢亞冠，當你有一個好似迪亞高科蘭咁高級數嘅隊友，又真係冇得投訴。」Jared苦笑道。他續分享一段深刻的經歷：「有場波球隊作客天津，我同Fans一齊喺電視睇住球隊輸波，最慘嘅係我會諗，假如自己喺嗰到，或者更加可以幫到手，不過世事邊有如果？哈哈！」

一次又一次的冀望，一次又一次的失望，Jared自問也曾懷憂喪志，但漸漸地開始察覺，自己其實擁有一個更重要的角色：「每當隊友喺Weekday出戰亞洲賽，我就知自己要做好Weekend嘅工作。」Jared所指的，是每逢周末他都要盡其所能，踢好每一場聯賽，以確保傑志奪得港超冠軍，保住代表香港出戰亞洲賽的資格，他清楚自己任重道遠：「特別係2017-18年球季全季不敗，我同林柱機、林志堅等前隊友，每逢周末都會精力充沛踢盡每一場波，最重要係幫助到球隊贏冠軍，下年繼續踢亞洲賽！」

目標為香港披起戰衣

今年年初，傑志公布出戰「亞協盃」的外援名單，林恩許自2016年加盟球會後，首次榜上有名，總算達成當初定下的其中一項目標。不過Jared坦言，已不再憧憬回歸澳洲球壇：「就算睇番依家嘅澳職，水平同發展都唔係話太好，所以返澳洲踢波都唔算係一件特別大進步嘅事。」而距離入籍香港的7年居住門檻尚餘3年，訪談中Jared也靦腆的承認，希望繼續長留於此，最終達成穿上「紅色戰衣」的目標：「老實講當我啱啱嚟到，對香港完全冇乜了解，但當我喺到住咗4年，香港漸漸成為我屋企，2個小朋友又喺香港出世，所有嘢慢慢轉變咗我嘅決定，或者留多幾年，我可以成為香港人代表港隊呢？」

目標由回歸澳職，轉變為穿上香港隊波衫，或者很多人會批評Jared無大志，但試問誰又有資格用自己的主觀願望，評價別人的最終理想？代表香港隊，總算是所有愛香港的足球員之最大榮譽吧！

周圍偷師最愛史高斯

林恩許之前曾提及，自己的最佳位置是防守中場，奈何這幾年效力「藍鳥」一直被委派進攻的工作。惟隨着年齡漸長，Jared的想法愈趨成熟：「我永遠為球會全力付出，只要幫到隊波，就算要我打右閘都冇問題。」他又透露，兒時曾仿效一位曼聯球員學打中場：「因為我係一位『紅魔鬼』狂粉，所以細個成日睇史高斯踢波，自己都會學佢嘅踢法。」不過，自踏入職業足球後，他開始吸取不同的足球理論，追求成為一位稱職的中場球員：「我係一個『Add and subtract』嘅球員，見賢思齊，反之亦然，所以我一直會參考不同人嘅風格，調整自己踢波嘅方法。」

林恩許Profile

全名：Jared Christoper Lum

年齡：27歲

國籍：澳洲

位置：防守中場、進攻中場、右中場

現效力球會：傑志

曾效力球會：FC悉尼、馬可尼駿馬、悉尼聯、黑鎮城（只列部分）

今季上陣次數／入球：19場／2球