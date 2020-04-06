一夕間痛失丈夫女兒　高比遺孀守護在世的人

2020年1月26日，一架直升機墜落在卡拉巴薩斯的山谷，機上九人全部罹難，包括傳奇球星高比拜仁和女兒詹納。不覺兩個多月，腦海還是時常浮現，那年阿基里斯腱斷裂，他一瘸一拐走上罰球線的畫面。慢慢地，與另一道身影重疊。

同樣的史坦普中心，同樣滿溢的觀眾席，在2月24日的追思會，穿着黑色連衣裙的雲妮莎深深吸一口氣，蹣跚步向講台，為了逝去的、在世的摯愛，展露同樣驚人的勇氣和力量：「寶貝，照顧好我們的Gianna，我也會照顧好Natalia、Bianka和Capri。我們仍是最佳團隊。」

1999年，21歲的高比推出了同名饒舌單曲《K.O.B.E.》，沒在樂壇一炮而紅，倒在錄音期間認識了還在念高中的舞蹈員雲妮莎，拍拖半年已經訂婚。這個家境清貧的拉丁裔女孩，在他陷進性侵醜聞時，與他攜手承擔風雨；在他被爆偷情時，一度心碎提出離婚，最終還是選擇了原諒；在他屢受重創的生涯晚期，默默經營一個溫馨的家，一個避風港……

或許電影看多了，一直覺得高比就像千瘡百孔的超級英雄，而雲妮莎是超級英雄背後的女人，讓他安然上陣殺敵，安然追逐榮耀，如今，安然離開世界。

還記得直升機失事那天，除了祈禱一切是夢，只想上帝擁抱那些留下來的人。等了三天，雲妮莎終於打破沉默，在社交媒體上載一家六口的照片：「失去親愛的老公、孩子們美好的爸爸，和美麗貼心的Gianna，摧毀了我們一家。我們無法想像沒有他們的未來，只能每天醒來，迫使自己繼續前進，因為Kobe和Gianna照亮了我們的路。」

她不痛嗎？痛得死去活來。不怕嗎？怕得要命。套用雲妮莎親友的話，她根本無法停止哭泣。但她還有三個女兒。17歲的Natalia因為傷心過度，哮喘病發送院，而Bianka和Capri，只有3歲和7個月大。回想當初與高比約定，絕不乘搭同一架直升機，就是為了確保意外發生，仍然有人撐下去。

後來，史坦普中心舉辦了一場名為「A Celebration of Life - Kobe & Gianna Bryant」的追思會。我們看見了體育和影視界，許多響噹噹的人物，但鎂光燈一直落在初次露面的雲妮莎身上。在二萬人的注目裏，她赤裸裸地揭開了還未癒合的傷疤，說起那些來不及實現的願景：「在去世前幾個星期，Kobe給我發了一條甜蜜的短訊，說他想跟我渡過二人世界，因為我是他最好的朋友。他希望Natalia接管公司，Bianka和Capri長大後打籃球。他希望牽着女兒的手，帶她們走進婚姻殿堂。」

所有計劃都被這場惡夢摧毀了，但雲妮莎卻用一顆感恩的心看待曾經擁有的一切。「我想孩子們記得，Kobe是一個多麼美好老公和爸爸，多麼美好的人。他一直透露籃球、寫作、電視和廣播節目，教導下一代變得更好，避免犯下自己犯過的錯。」高比成立「曼巴體育基金會」的目的，正是透過青年運動幫助貧困社區。雲妮莎義不容辭繼承這個使命，並把基金會改名為「曼巴和小曼巴體育基金會」，同時紀念高比和詹納。

眨眼兩個多月，還是會定期按進雲妮莎的社交媒體，看看她和女兒是否安好。只見她們站在畫有高比和詹納的壁畫前面，Natalia擠出燦爛的笑容，Bianka和Capri天真懵懂，雲妮莎戴着墨鏡略顯憔悴，彎了彎嘴角，拍下一張全家福。一家六口仍是一家六口，不可能放下，也不需要放下，只要各自活得好好的，直到有天在天堂團聚就好。