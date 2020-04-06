利物浦強制員工停職遭喪鬧：你咁對家人？

疫情之下英超班霸利物浦跟大隊，強制部份員工臨時停職，期間由政府支付80%薪酬，球會再補償20%，保證停職期間出足全部薪金，但如此「縮骨」舉動遭全民鬧爆。

利物浦此舉，只係跟隨紐卡素、熱刺等球會做法，參加英國政府嘅「工作保留計劃」，在疫情期間將員工停薪留職，由政府支付80%薪金，最高2500鎊，利物浦承諾補償餘下嘅20%，此做法令紅軍每月節省75萬鎊(約710萬港元)支出。

其他球會參加此計劃可以理解，不過利物浦就唔得，該隊剛公布上季錄得破紀錄嘅5.33億鎊營業額，2月份稅前利潤就有4200萬鎊，如此良好財政狀況，竟然濫用公帑幫球會出糧，大家自然有意見。

1名員工向傳媒表示：「會方將員工稱作家人，但我唔覺得係囉，會方營業額上億鎊，而並非出現財務危機，竟然參加這個計劃，最令我失望嘅係，愛華頓都宣布向員工出足糧啊。」球迷組織、紅軍名宿如加歷查、哥利摩亞及梅菲等紛紛加入圍插行列，似乎今次利物浦用公帑出糧舉動，真係大失人心喎。