前皇馬球星進軍影壇　做黑幫大佬

世界各地足球賽事停擺，搞到一眾球迷極度餓波，不過睇球星原來唔一定喺足球場，唔少表演慾強嘅球星都「踢而優則演」，曾經效力皇家馬德里嘅荷蘭國腳德倫特，早前宣布展開演藝生涯，喺新一季嘅荷蘭罪案劇集《Mocro Maffia》擔任一個重要角色，飾演黑幫頭目演技獲大讚，似乎有一粒影壇新星要誕生！

依家只係32歲嘅德倫特，正常情況下應該仲可以喺頂尖聯賽立足，但係呢位2007年U21歐國盃金球獎得主，早喺4年前就決定結束職業球員生涯。喺飛燕諾出道嗰陣被譽為「新施多夫」，之後再加盟西甲班霸皇家馬德里跟過洛賓、史奈達、卡卡、C朗、賓施馬呢啲大佬搵食，5季先踢咗46場入2球，掹車邊捧過盃，估唔到佢足球場上一剎那嘅光輝，竟然可以喺影壇重現。

抗疫罪案劇提前播出

德倫特退休後仲有喺荷蘭低組別聯賽踢下「衛生波」，2年前曾經短暫復出效力鹿特丹斯巴達1季，但佢嘅目標明顯係演藝事業，2017年以Rapper身份進軍樂壇，用Roya2faces名義出過唱片，最近佢更喺社交網宣布，進軍影視界嘅處女作《Mocro Maffia》（莫克羅黑手黨）即將面世！

《Mocro Maffia》係荷蘭熱爆嘅罪案電視劇，德倫特今次參演嘅係第2季，原本年底先至出街，但片商因應疫情需要更多娛樂，所以決定提前播出，德倫特宣布嗰陣表示：「保密咗咁長時間後，我終於可以宣布，大家可以喺新一季《Mocro Maffia》睇到我啦！好期待畀大家睇到另一個德倫特！」

率先曝光嘅一段德倫特劇中片段所見，佢係飾演一個黑幫頭目，終於做番次大佬，片段中佢同助手盤問2個人質，期間既又激動爆粗，又有霸氣揸槍場面，入型入格，短短1分幾鐘片段已經見到德倫特滿瀉嘅演戲細胞，唔少球迷都留言話會乖乖留喺屋企追捧佢嘅演出！

德倫特(Royston Ricky Drenthe)

出生日期：1987年4月8日

出生地點：荷蘭鹿特丹

身高：1米67

位置：左翼、左後衞

曾效力球隊

飛燕諾、皇家馬德里、靴高斯、愛華頓、阿拉尼亞(俄甲)、雷丁、錫周三、艾斯耶斯(土耳其)、賓尼耶斯(阿聯酋)

曾獲榮譽

2007-08年西甲聯賽冠軍(皇馬)

2008年西班牙超級盃冠軍(皇馬)

2007年U21歐洲國家盃冠軍

(荷蘭U21青年隊)

2007年U21歐洲國家盃最佳球員

代表荷蘭國家代表隊1次