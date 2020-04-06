尼馬排第8咋！一哥身價嚇死人

單計轉會費數字，1.99億鎊(約19億港元)嘅巴黎聖日耳門前鋒尼馬屬於世界最高身價球員，但根據意大利市場分析機構《PlayRatings》統計，如果計埋通脹，史上最高身價排名榜，尼馬只係排第8位，榜首係另一位巴西巨星朗拿度，相當於現時3.8億鎊(約36億港元)。

「大哨」朗拿度1997年由巴塞隆拿轉投國際米蘭，當時轉會費為2500萬鎊，考慮通脹因素，佢當年轉會費等於現時3.8億鎊。

第2位係阿根廷球王馬納當拿，佢1984年以600萬鎊由巴塞隆拿轉投拿玻里，相等於現時3億鎊。至第3位係法國名宿柏天尼及國米名將韋利，其中前歐洲足協會長柏天尼1982年由聖伊天加盟祖雲達斯，當時300萬鎊轉會費等於現時2.95億鎊。

至於第5位至8位分別係雲巴士頓、巴迪斯圖達、希古恩、尼馬，可見尼馬1.99億鎊轉會費，其實只係小巫見大巫，亦反映通脹嘅可怕，正在不斷蠶食銀紙嘅購買力。

史上最高身價排名榜(計埋通脹)

1.朗拿度 3.8億鎊

2.馬納當拿 3億鎊

3.柏天尼 2.95億鎊

3.韋利 2.95億鎊

5.雲巴士頓 2.89億鎊

6.巴迪斯圖達 2.47億鎊

7.希古恩 2.32億鎊

8.尼馬 1.99億鎊