香港飛馬瀛男點揀女友？　佐佐木周你問佢答

趁本地波「休戰」期間，再次在Facebook專頁「我撐本地波」跟球迷見面的環節《我撐同球員傾吓偈》反應不俗，繼和富大埔的孫銘謙，以及東方龍獅的梁振邦後，「大頭」邀請了一直極受歡迎、效力香港飛馬的靚仔日援佐佐木周，親自回答球迷問題。看過佐佐木周的回覆，以及他向「我撐本地波」和球迷道謝的說話，大家就會知道，一個球員受歡迎是有原因的。

Ｑ：喺香港同日本以外，你喜歡嘅球員係？你覺得自己踢咩位置最適合？做你女朋友要有咩條件？

佐佐木周：鍾意泰維斯同阿古路，佢哋都係生得細粒但非常強壯！我鍾意同衝得撞得嘅中鋒拍檔打前面。女朋友？我希望佢煮嘢食好叻，因為食對我嚟講好重要，好易畀我感受到佢對我嘅愛。

Ｑ：你支持邊一支日職球隊？佐佐木周：我支持家鄉球隊奈良，佢哋依家喺第4級聯賽努力緊，哈！哈！

Q：「請問你喺日本嘅家鄉，最出名嘅紀念品或者特產係咩？你家鄉近大阪定東京？」

佐佐木周：我係奈良人，好近大阪。我建議你要試呢個Kakino Hazushi（柿の葉壽司），好好味！

Ｑ：你有計劃有朝一日成為歸化球員，為香港隊披甲嗎？

佐佐木周：將來嘅事無人會知，但我好鍾意香港，如果可以，我都想為香港足球做番啲嘢。所以如果有一日用得着我，我會盡自己所能去做，喺香港踢波真係好開心。

Ｑ：你放假通常做咩？港超邊個後衞最難應付？港超邊個龍門最難射入？邊個係港超最佳球員？喺香港飛馬邊個同你最老友？

佐佐木周：放假我多數會去食日本菜，但只係一個人去。我咁細粒，其實對邊個後衞都難踢，要諗好多計先可以對付到佢哋！最難射入嘅應該係夢想FC龍門，因為我試過對佢哋一場波射失兩個12碼，係慘痛嘅回憶！我揀唔到邊個係最好，因為有好多好球員，亦會向佢哋學習。我好幸運，同香港飛馬嘅職球員都相處得唔錯，個個都鍾意同我傾偈，就連管理Ronald大哥都同我好Friend。

Ｑ：你喺香港飛馬嘅演出有目共睹，你有咩想同支持者分享？或者有咩想向年輕球員講？

佐佐木周：我個人好簡單，唔鍾意輸！所以我會不停跑動，不斷去逼搶，展現自己嘅能力。我想踢得好啲，所以練波好落力，事前做足準備。足球係我證明自己嘅地方，同樣可以令一個年輕人成長，所以有機會就要全力以赴，無論眼前有咩障礙都唔可以認輸！

Ｑ：我留意到你成日轉換髮型，其實你最鍾意咩髮型？

佐佐木周：你有咩提議畀我？踢波嗰陣，我覺得長頭髮好啱我，但現實生活打理長頭髮都幾煩，哈！哈！

Ｑ：如果香港嘅球員有機會出去落班，你覺得邊個國家嘅聯賽適合佢哋？

佐佐木周：香港球壇其實有好多好出色嘅球員，我相信亞洲好多地區嘅聯賽，佢哋都可以踢到。去歐洲係唔係一定唔得？我覺得唔係囉，但坦白講一定唔容易。如果任何一個香港球員去澳洲或者菲律賓落班，出發前都可以問吓我呀，我會將自己知嘅話晒佢哋聽。

Ｑ：學踢波嘅時候以邊位球員做學習對象？三浦知良？中山雅史？

佐佐木周：我一直視岡崎慎司係我嘅學習對象，我好鍾意佢嘅比賽態度，夠硬淨、聰明，而且非常強壯。當然，三浦知良同中山雅史兩位前輩，都係日本嘅傳奇，我都好欣賞同尊敬佢哋。

Ｑ：你覺得香港同日本最大差異係咩？

佐佐木周：點講好呢？喺香港，我去舖頭或餐廳時，遇到嘅人大部分都好友善；相反，我喺日本嘅感受就唔係咁，啲人成日好似好嬲咁。

Ｑ：你同鄉里川瀨浩太感情好嗎？你哋放假多數會做啲咩？

佐佐木周：我哋好好感情！因為喺澳洲、菲律賓踢波都一齊，嚟到香港又撞番，我哋之前放假會一齊出去食飯、行街、買嘢，好似兩兄弟咁！

Ｑ：你有啲咩嗜好？

佐佐木周：我好鍾意釣魚，放假都會去釣。

Ｑ：你會點比較日職同港超聯？

佐佐木周：如果逐個球員去比較，日職球員平均質素的確高好多，但港超球員普遍好爛打，而且好大隻。只要練好啲技術，醒目啲，做有水準嘅決定，咁就掂晒喇！

感言

「多謝大家留咗咁多言畀我，就算我打字打到手指頭都爛，都答得好開心同享受。感謝『我撐本地波』嘅邀請，同畀呢個機會我同球迷交流。全球依家正係艱難時刻，包括香港，大家要努力，保持微笑，希望好快再喺球場見到大家，多謝你哋！我愛你哋！」