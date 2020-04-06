皇馬縮皮大清洗　大聖爺成箭靶

在新冠肺炎陰霾下，強如西甲豪門皇馬亦要勒緊褲頭度日，有傳佢哋整定一份7人大清洗名單，包括人工勁高嘅「箭靶」加里夫巴利，盡量減省人工開支，希望慳得幾多得幾多。

既然今季聯賽重開日期未定，皇馬近排開始為下季做定準備，畢竟在新冠肺炎肆虐下令收入大減，有指佢哋希望精簡人手。目前「銀河艦隊」一隊有26名球員，外借出去嘅亦有11人，佢哋嘅目標，係想減少約7500萬歐元(約6.3億港元)嘅人工支出，據報皇馬定出一份7人清洗名單，首當其衝嘅係加里夫巴利。查實近幾季不斷傳出賣走「大聖爺」嘅消息，一來佢不時受傷，二來喺主帥施丹麾下不受重用，冇乜貢獻，但呢位冗員嘅年薪高達2900萬歐元(約2.4億港元)，絕對係個大包袱，若果清走佢，就有薪酬空間簽下施丹垂青已久嘅曼聯中場保羅普巴。除咗巴利之外，年薪高達1640萬歐元(約1.4億港元)嘅「J神」占士洛迪古斯係另一大包袱，名單仲有馬里安奴戴亞斯、巴謙戴亞斯，以及今季被外借出去嘅奧迪奧蘇拿、阿舒拉夫同「挪威神童」馬田奧迪加特，慳得就慳捱過疫情嚴冬。