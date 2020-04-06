西甲射手違反限制令　回國慰18歲未婚妻

效力西甲球會切爾達嘅俄羅斯前鋒史莫洛夫，近日不惜違反西班牙當局不准民眾離國嘅限制令，乘私人飛機千里趕返去俄羅斯，參加未婚妻18歲生日，成為繼前鋒薛斯圖早前駕車返回祖國丹麥之後，另一位闖關逃脫西班牙嘅切爾達球員。

為防止疫情散播，西班牙當局已實行限制出入境禁令超過3周，不過禁令似乎阻唔到回國心切嘅史莫洛夫，呢位俄羅斯前鋒唔想錯過未婚妻Maria Yumasheva嘅18歲生日派對，專登搭私人飛機返到俄羅斯。

呢位Maria來頭絕對唔嘢少，佢係已故前俄國總統葉利欽嘅外孫女，據俄羅斯媒體報導，兩人原本計畫喺Maria 18歲生日時候拉埋天窗，不過就未知會唔會因疫情影響，改變計畫。

據西班牙阿斯報爆料，史莫洛夫事前多次向切爾達請示，希望球會批准放行畀自己回國處理私人事務，不過就未獲西甲賽會同意，唯有冒住被罰風險毅然起程。

現年30歲嘅史莫洛夫今年1月轉會窗，由莫斯科火車頭租借加盟，至今為深陷降班旋渦嘅切爾達上陣6次，包括2月喺聯賽攻破皇家馬德里大門，幫助球隊2:2逼和對手。