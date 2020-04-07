曼聯插多刀　利物浦終撤回公帑出糧方案

利物浦上周六宣布用公帑為員工出糧，消息一出全民鬧爆，不但紅軍名宿批評，更惹來死敵狙擊，曼城隨即表態旗下員工出足糧，曼聯亦於周一宣布非比賽員工都出全薪，利物浦在壓力下終於低頭，周二(7日)宣布撤回解僱員工方案。

在新冠肺炎疫情影響下，利物浦日前宣布將部份員工停薪留職，參與英國政府嘅工作保留計劃，由政府支付員工80%薪金，上限2500鎊，利物浦再補貼餘下20%。此方案一出輿論一面倒鬧爆，指摘紅軍上季賺大錢之下，再申請公帑出糧行為縮骨。

最要命係利物浦兩大宿敵，曼城及曼聯先後宣布，在疫情下向所有員工支付全額薪金，肩負社會責任，對紅軍作出無情狙擊。

利物浦周二官方宣布，撤回用公帑對員工出糧方案，球會行政總裁摩亞發出公開信，信中寫道：「我們上周得出錯誤結論，並真誠地向公眾道歉，由於英超暫停，球會打算臨時解僱員工，本意是讓員工得到更多保護，保證他們的收入。」

「經過再三考慮，即使能夠參與工作保留計劃，我們仍會尋求其他方案保持球會運作，並確保員工薪酬獲得保障。」