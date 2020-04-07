體操萬人迷阮馬素　後花園Home Office

運動員的黃金期有限，德國「體操萬人迷」阮馬素更揚言「不能浪費一秒」！32歲可謂踏入體操生涯尾聲，在疫症蔓延下導致位於斯圖加特的德國國家訓練基地也不得其門而入，萬念「未」俱灰，Marcel一度走到母親屋子的後園作有限度的「秘練」，秉持健康規律的生活態度，目的只有一個，追求「永恒的榮譽」，讓短促的人生不留憾。

德國中士冇場館練習

身兼德國軍人身份，軍階達中士級別的Marcel，陽剛氣息十足，歲月的磨鍊下，別具經驗大將的風範。2012年在奧運雙槓及全能賽收穫的兩面銀牌，光環一直驅動他練下去，在雙槓中他更發明了自己命名的動作「Nguyen」，並已作註冊及在奧運舞台上演繹出來。

即使膝部韌帶曾受傷，但多年來保持一線席位。2018年他勇奪德國錦標賽男子全能冠軍，事業依然處於高峰狀態。2019年贏得個人第8個德國錦標賽雙槓冠軍後，卻受到肩膊傷患困擾，被迫退出了2019年尾的斯圖加特世界盃，他形容「情感上的痛比驅體的痛苦更甚」。

「我要爭取每分每秒，傷患可能要1年才能痊癒，我要盡一切可能性，找到恢復最佳狀態的方法。」Marcel去年10月開始療傷，目前已慢慢康復過來，而德國亦已取得奧運男團參賽資格。他原本希望今年夏天作奧運「四朝元老」，於3月份疫情開始在德國肆虐期間，經濟及民生受打擊，以至社區康樂設施及體育館也有很多要關閉，政府亦早已煞停絕大部份的體育賽事，他們發現原來想「如常訓練」這些基本的願望都未能成真。

Marcel多次申請到奧運國家訓練基地，希望可以開放予他們練習，但最終還是因為政府的衞生及安全條例而不得要領，Marcel唯有退而求其次，走到母親於德國安達赫治的家中「Home Office」，並在後園的一個小小的器械上練習，爭分奪秒地提升自己及裝備自己。

爭取再上奧運頒獎台

「這是軍人給我的訓練吧！」Marcel曾在訪問中透露過，在德國軍隊的特別制度下，運動員軍人不用每天服疫，但就仍然可不定期跟隨軍隊，學習到紀律的重要性，而這應用在體操訓練上，產生積極的作用，協助他們保持充沛體能。

東京奧運延遲1年，驟令Marcel的計劃多了一個緩衝的空間，不過對老將來說，多1年如何能保持身體托弗，也甚有難度。Marcel以積極的態度面對：「因為疫情，別無選擇地令東京奧運延期了，我希望2021年可以一齊在東京慶祝這次盛大的節日，而我近期躲在花園裏的訓練，也會先告一段落。」

Marcel期待再為德國體操「解鎖」，帶領新人重回及躋身世界一線。2008年奧運他們曾獲得團體第4，2016年則拿下第7名，均與獎牌無緣，他要做的是為德國隊再創輝煌，再一次踏上頒獎台階。

紋身暗藏座右銘

巨胸紋身是阮馬素最為人熟悉的一面，他決意讓紋身跟隨自己一生一世，背後有着深層意思：「紋身上的句子是『Pain Is Temporary, Pride Is Forever』（痛苦短暫，榮譽永恆），我覺得這句話很有意思，已成為我的座右銘。」但在比賽時，阮馬素會在心口撲上粉，令紋身顏色變淡，以符合國際賽要求，但平日生活上，他就毫不吝嗇，衣櫃內幾乎最多的便是V領或大領背心，大方騷肌兼紋身。

此外，他的身體亦還有多個紋身圖案，包括雅典衞城（左膊）、希臘勝利女神（左臂內側）、希臘男子持火炬（左臂）、羅馬數目字（背脊），全部與奧運都有關聯，而最後一串數字「VII-MMXII」則代表2012年7月，紀念他在倫敦奧運拿下兩面銀牌的輝煌。

8年前訪港令尖咀「淪陷」

2012年12月阮馬素首次訪港，並在尖沙咀帝國中心舉行「擊掌會」，令尖東陷入瘋狂狀態，他對粉絲都有求必應，更大方向女生送出「愛的抱抱」，逾百名Fans於活動後更追出麼地道，場面墟冚成為一時佳話。阮馬素憑一張被形容為「360度無死角」的俊臉成為廣告商寵兒，代言項目包括香港大型連鎖健身室，因此香港市民出街也不時見到他的海報。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！