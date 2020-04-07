抗疫新玩法！英超群星煲色情脫衣Show

英超賽事停擺已經差唔多1個月，一班冇波踢嘅球星已經開始悶到癲，英格蘭國腳日前被踢爆請2位妓女同朋友返屋企玩「4P」後，近日終於肯留番喺屋企，不過在家抗疫生活仍然離唔開個「色」字，啱啱又被踢爆睇網上脫衣舞Live Show，「同場」更有拉舒福特、查頓辛祖同史達寧等英格蘭國腳，以及其他英超球星。

英國《太陽報》報道，呢個脫衣舞Show嘅表演者叫Zia，IG有成22萬追隨者，呢次色情Live Show足足有成5個鐘頭，而且仲有唔少名人捧場，著名Hip hop歌手Lanez不斷向佢下達「剝衫」、「露胸」等指令，期間更表示：「你(Zia)已經引咗一大班明星入嚟，為佢哋剝清光啦，Let's Goooooo！」基爾獲加、史達寧、拉舒福特同查頓辛祖都有起鬨兼畀回應。另外，愛華頓球星伊禾比、修咸頓小將奧巴菲美、曼聯青年軍保方治等都有Online睇Show。

爆料人士就話：「我諗修夫基(英格蘭領隊)同佢哋嘅球星都唔會想見到自己球員參加呢啲色情Show，不過向好處諗，基爾獲加同呢班球員至少肯乖乖哋留喺屋企隔離。」