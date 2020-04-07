師承4大冠軍名帥　施蒙尼恩沙基逆天行

意大利遭新冠肺炎重創，意甲停擺前，8連冠嘅榜首祖雲達斯同次席拉素僅有1分距離，堪稱近8年最激烈嘅爭標形勢。最令人驚喜係造成意甲面臨變天嘅男人，竟然係年僅43歲嘅拉素少帥施蒙尼恩沙基。

講起恩沙基，絕大部分球迷只會想起曾效力祖雲達斯及AC米蘭嘅傳奇射手「大恩」，至於同樣係司職前鋒嘅「細恩」施蒙尼恩沙基只因有呢位大哥，先至令人有所印象。「細恩」踢波成就遠比唔上大哥，但佢默默從4位拉素冠軍級名帥身上偷到師，依家終於率領「藍鷹」展翅高飛，力爭繼2000年以球員身份協助拉素捧意甲後，再以主帥身份奪冠。

踢波麻麻虛心學教波

踢波同教波係兩回事，摩連奴就係最佳例子，正因為「細恩」球員時代發展平平無奇，令佢更虛心學習，由1999年至2010年效力拉素，曾於4位冠軍級名帥麾下效力，包括艾歷臣、索夫、沙哲朗尼、文仙尼。

一代鋼門索夫為意大利捧過1982年世界盃，亦以教練身份為祖雲達斯奪得歐洲足協盃(歐霸盃)，至於艾歷臣、沙哲朗尼、文仙尼同樣係意甲冠軍教練，文仙尼更加為曼城捧過英超。

艾歷臣時代雙喜臨門

當中對施蒙尼恩沙基啟發最大嘅教練一定係艾歷臣，呢位瑞典名帥1999年夏天為拉素簽入「細恩」，並採用輪換制，令佢獲得唔少上陣機會，最終打破祖記同A米壟斷，幫拉素相隔26年，再嘗意甲冠軍滋味，仲贏埋意大利盃，雙喜臨門，呢個亦係「細恩」球員時代少數威過大佬嘅時刻。

施蒙尼恩沙基能夠帶領拉素重新起飛，除咗從名帥身上學到教波精髓之外，亦因為本身係「藍鷹人」，11年球員生涯效力拉素，2010年掛靴後亦由教拉素青年軍做起，非常了解球隊文化，2016年坐正成為主帥，逐步帶領拉素上正軌，到現時成為足以挑戰祖記王者寶座嘅力量。

剛於4月5日度過44歲生日的施蒙尼恩沙基，上季已率領拉素奪得意大利盃冠軍，今季仲犀利，分別於首循環聯賽及意超盃，同樣以3比1「雙殺」祖雲達斯，即使其他歐洲豪門，都難以做出呢項壯舉。

拉素同祖記今季仲有1場聯賽未交鋒，如果意甲重開之後，拉素贏埋呢1場，就可以反超前祖記，成為意甲新王將會成真。

●恩沙基兄弟命運迥異

恩沙基兄弟感情深厚，球員時代都係前鋒，但足球事業發展相反，大哥恩沙基球員時代為祖雲達斯及AC米蘭捧過意甲冠軍，仲有2次歐聯冠軍，以至2006年為意大利奪得世界盃冠軍，堪稱一代神鋒。

相反，施蒙尼恩沙基雖然係拉素2000年意甲及3屆意大利盃冠軍成員，但並唔係主力。至於國際賽生涯只有3次為意大利上陣，並冇入球，更加唔可以同「大恩」相提並論。

不過，踏入教練生涯，兩兄弟命運逆轉，「大恩」教波成績認真麻麻，2014/15年執教AC米蘭1季就被炒，之後搞到要教意丙威尼斯，上季教博洛尼亞半季，就執包袱，期間0:2不敵由「細恩」領軍嘅拉素。

至於施蒙尼恩沙基不但率領拉素捧上屆意大利盃冠軍，依家更有力打破祖雲達斯壟斷意甲局面，成為炙手可熱少帥。「大恩」現時教緊意乙榜首賓尼雲圖，好大機會升上意甲，下季兩兄弟又有機會對碰。

●2000年拉素冠軍有咩名將

拉素奪得1999/2000年度意甲冠軍，當時陣容非常鼎盛，教練係艾歷臣，鋒線上有智利射手沙拉斯、文仙尼、拉雲拿利，中場擁有尼維特、華朗、施蒙尼，防線有尼斯達、米赫洛域、辛仙尼等名將。該季意甲拉素以1分之微力壓祖雲達斯，形勢同今季一樣咁激烈。

拉素當年除咗奪得意甲冠軍之外，仲喺意大利盃決賽擊敗有「大哨」朗拿度、巴治奧、韋利、施多夫助陣嘅國際米蘭，成為雙冠王。

相比之下，現時拉素星味遠不及20年前，但勝在實而不華，最有名氣係土炮前鋒恩莫比尼，佢今季射入27球。卡些度、祖亞昆哥利亞、米連高域沙域等人，加盟拉素前都名不經傳，但同樣作出重要貢獻。

同埋拉素大踢進攻足球，26場聯賽入60球，比祖記多10球，僅次於阿特蘭大，可以話係蔗渣價錢踢出燒鵝味道。

Profile

施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）

出生日期：1976年4月5日

出生地：意大利皮亞琴察

身高：1米85

位置：前鋒

球員時代效力球隊：皮亞琴察、拉素、森多利亞、亞特蘭大等(只列部分)

曾獲榮譽：1999至00年球季意甲、意大利盃冠軍

現執教球隊：拉素

國家隊紀錄：代表意大利3次0入球