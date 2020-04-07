港超聯　批足總忽視多方利益　傑志要求對話

傑志敦促足總在周五（10日）下午2時在線上舉行視像會議。

香港足球總會原定周二（7日）召開會議，討論港超聯及盃賽餘下賽事的善後方案，惟足總以政府禁止4人以上的聚會為由取消會議，改以書面形式諮詢球會。傑志是日就着上述及來屆亞洲賽的代表權問題，發表意見及為足總提供建議，並敦促該會在周五（10日）下午2時在線上舉行視像會議，好讓各會盡快作出相應部署。部分建議如下：

1. 因疫情嚴峻，港超聯在6月前以正規形式完成餘下全部賽事的想法，已接近不切實際，惟足總卻繼續以「無限期押後」的方式處理，是忽視球會和球員的利益。

2. 就目前本港疫症形勢，似乎無可能在3個月內重開球賽，加上若然重開球會仍需2個月時間備戰。故此傑志要求足總承諾今年9月1日前不會復賽，若屆時疫情未有緩和迹象，則需在9月後每個月初，確定未來3個月能否復賽，好讓球會有更多時間準備。

3. 因足總對停賽與否及何時復賽的決定未明，現時各球會仍需持續支持龐大的營運開支；而外援球員歸家心切，卻因結果未明而繼續留港。若足總能果斷決定暫緩，上述問題將能及早解決。

4. 傑志並不反對本屆港超聯賽事，在每場相隔至少4日，及以非閉門作賽在正規場地進行的條件下，踢完餘下所有賽事，但只限於在能趕及2021年亞洲賽報名期的原則下同意。

5. 假若時間不許可，傑志建議為現時聯賽榜前列數支球會，舉行一項單循環的「爭標聯賽」，以確定本屆聯賽冠軍，讓得主能趕及報名2021年亞洲球會賽。

6. 足總應設一清晰機制，讓各家球會選擇退出本屆賽事與否，並在6月1日前確定餘下參與今屆賽事的球會，讓餘下球隊為賽事作準備。

7. 傑志同意今屆港超聯不設降班。

8. 建議足總暫時免去現時球會每月須在銀行存款10萬保證金的要求，直至港超聯重開為止。

9. 建議足總可在2021年提早實行全年制（1月至12月）的賽期。

10. 建議足總應向政府爭取資助及優惠，例如向康文署爭取，球場場租劃一收費、免去球場燈光費用等，及向有關部門爭取資助賽事轉播費用。

11. 建議下屆增設一項高獎金、容許派出6名外援出賽的超級盃賽事。

12. 建議明年部分港超賽事應規定對賽球隊，增加出場的 U22或U23球員數目，加強培養年輕球員。