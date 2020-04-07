專欄輪住嚟　莫生疫境向職球員伸援手

「大眼仔」（左二）一個人搵五個人使，若果「無約無糧」的話都好「大鑊」。 (黃展鴻提供圖片)

估唔到「輪」咗5季終於輪到我喇！「大頭」1993年入行到依家，經歷過本地波所謂嘅「冰河時期」，一場波兩隊球員加埋記者多過入場嘅球迷、球員3,000蚊月薪、幾隊老闆傾掂數唔撬對方球員嚟控制人工、一個聯賽有3支國內球隊等等。「大頭」最記得一代名將譚兆偉，喺球隊開操日接受訪問嗰陣講：「依家啲球隊簽球員，唔係睇你好唔好波，最緊要你夠平！」可想而知，當時有幾咁唔掂。

不過，本地波家陣面對嘅困境，可能比上邊所講嘅更加嚴峻。點解咁講？喺訪問中話冒住一鋪清袋風險去做足總主席嘅「貝生」，似乎私務公務都好忙，球會一路催促希望盡快有「決定」，畀埋建議畀大家傾，佢都硬係好似唔想傾住咁。原本尋日話會開會傾，但之後就話因為政府唔建議人群聚集，改為書面向球會諮詢，冇開到！

足總一日冇指示，球會惟有等，等到唔想再等喇，咪做嘢囉！10隊中最早有行動嘅就係標準流浪，總監李輝立（Philip）上個月就已經同幾個阿根廷同巴拉圭外援計數，等佢哋可以提早返祖家同家人團聚。另外，預期本地波唔到9月都未必重開到，「立立」向會長莫耀強提出，喺6月30日約滿日之後，到球場重開之前，向一啲需要協助嘅職、球員提出援手，「莫生」亦都好爽快答應咗。

好似標準流浪嘅教練團成員「大眼仔」黃展鴻（下圖左二）咁，佢就話唔好話3,000蚊，想當年連1,500蚊人工都捱過，但嗰陣時只係球市差，你喺出面搵份工，做跟車、裝修、搬運嚟幫補唔難。「如果6月之後，冇咗球隊份糧我都唔知點算好，我本身都有幫出面啲足球學校教波，但依家咩球場都閂晒，我想開工都冇得開。我老婆全職照顧3個小朋友，最大嗰個先讀緊小一，我真係『腳』停口停，大人唔食細都要食！好多謝『莫生』肯照顧我哋，喺約滿到出面可以教番波期間，繼續出糧畀我同其他有需要幫手嘅職、球員，出唔晒全份都好，起碼唔使太過擔心先，多謝『莫生』同Philip。」

「大頭」