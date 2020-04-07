最搶鏡「橙軍」新援　米基爾：我想踢到40歲

雖然佳聯元朗今季港超成績不算理想，聯賽完成半季後仍未嘗一勝，不過新加盟的巴西進攻中場米基爾（Mika）就相當搶鏡。這位今季已入9球的新10號仔坦言，希望自己表現不比上季10號基爾頓差！

■圖/文：何彥霆

基爾頓上季披上佳聯元朗10號波衫表現大爆發，季尾更獲傑志羅致轉會「藍鳥」。米基爾來港前已認識基爾頓，原來Mika最初選的球衣號碼是77號，不過輾轉還是揀了這個別具意義的「冧巴」︰「我們這班新外援來港前，佳聯元朗球員兼助教法比奥問我們希望穿甚麼號碼，卻沒有人選擇10號，結果『王生』（會長王威信）得悉後有點擔心。之後法比奥通知我們10號仍可供選擇，我很快便回覆『想要』。10號不會為我帶來太大壓力，之前在巴西效力其他球隊也穿過這個號碼，加上我與基爾頓是好朋友，知道他是元朗上季10號球衣主人，但願我的表現也不比他差。」

目前仍在努力學習英語的Mika坦言，感激在港定居多年的「法叔」法比奥經常為他充當翻譯及「盲公竹」，尤其今個球季因疫情叫停，這些幫忙對他更為重要︰「香港並不難適應，『地膽』法比奥場內場外都照顧我們，並如老師般將資訊簡化灌輸給新隊友。法比奥剛滿43歲了，能夠跟他做隊友是我的榮幸，他不但是我的學習對象，更是球員們的典範。從法比奥身上，我認識到如何保養自己的身體，畢竟在巴西很難看到有球員能夠踢到40歲，對上一個應該是薛羅拔圖了！」

Mika續道︰「現在的情況對球員而言特別難過，因為我們需要藉踢球保持狀態，否則水準很易下滑。不過我明白現在面對的難處，教練團有安排連串個人訓練，確保我們有足夠運動量。大部分訓練分為兩部分，在家做的有『Farmer's walk（舉重步行）』等，但也不易應付，另一部分就在戶外跑一個比較長的距離，雖然不足以維持比賽狀態，但我相信現在可以做的就只有這些了。」

【米基爾Profile】

全名︰Mikael Severo Burkatt

出生日期︰1993年4月6日

身高︰1米80

體重︰75公斤

位置︰進攻中場

曾效力球會（只列部分）︰帕蘇豐杜、聖路易斯、阿美利加納泰

現效力球會︰佳聯元朗

球衣號碼︰10

●當選MOM歸功全Team

米基爾早前在「菁英盃」賽事對愉園連入兩球，賽後獲選「仁和堂滴雞精Man Of The Match（MOM）」（圖），但他就將功勞歸於全隊︰「那場賽事是我今季最好表現的其中一場，不過我覺得是全隊的功勞，元朗有能力挑戰列強，卻因欠缺集中力輸掉比賽，很多時候都在比賽尾段失守致未能贏波或保住和局。若果能夠解決這個問題，球隊有力爭取更好成績。」