加素想返巴塞　退役前仲有一個心願

西班牙傳奇中鋒保羅加素接受訪問時透露，不排除重返舊東家巴塞隆拿籃球俱樂部的可能性，期望代表西班牙征戰明年舉行的東京奧運。

39歲的加素征戰NBA 19年，曾與已故名人堂成員高比拜仁聯手，為湖人贏得兩次冠軍，可惜近年飽受傷患困擾，季初更因為腳傷恢復不如預期被拓荒者釋出，至今仍在尋找重返聯盟的機會。加素上月曾經表示，自己養傷超過一年，加上即將踏入40歲大關，無可避免地開始考慮退役。

正當球迷慨嘆又一傳奇謝幕時，曾效力巴塞隆拿3年的加素透露，有意重返舊東家再打1年：「早在進入NBA前，我就說過希望回到西班牙退役。只是隨著我在NBA征戰愈久，回國再打一年變得愈困難。Marc（弟弟馬克加素）最近也說過，希望在舊東家基羅納完成最後一季，那對他意義重大，就像巴塞隆拿對我意義重大一樣。」

不過，加素再次重申他的首選，是在NBA與世界上最好的球員競技。他的另一個目標放在明年舉行的東京奧運：「我會盡力嘗試為西班牙再戰一屆奧運，但我必須專注自己可以控制的部分，就是好好康復。」

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