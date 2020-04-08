重見天日　細哨坐監32日後出獄

在獄中度過40歲生日的巴西傳奇球星「細哨」朗拿甸奴，經過32日牢獄之災後，終在當地時間周二與兄長一齊保釋出獄，律師為細哨繳付160萬美元(約1200萬港元)保釋金雖然乸脷，但自由無價。

雖然細哨離開監獄，但仍需留在巴拉圭首都亞松森一間酒店內服刑，並未完全回復自由，細哨要留在巴拉圭耐心等待進一步消息。

講番今次事件，細哨與兄長2月底應巴拉圭一位朋友邀請，前赴當地出席一項慈善活動，但入境時被指使用假護照，被當地執法部門拘捕，並於3月6日被送進監獄，轟動全球。

不過細哨在獄中短短32日都不愁寂寞，參加獄中舉行的「監獄盃」並獲得冠軍，又與殺人重犯大戰網式足球，更在獄中度過40歲生日，在獄中結交到一班朋友。

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細哨律師繳付160萬美元保釋金，讓細哨保釋外出，而其兄弟保釋金亦要80萬美元，據報2人原本要坐監6個月，如今重見天日都算好彩。