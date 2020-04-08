荷甲復賽計劃曝光　6月19日聯賽重燃戰火！

荷蘭足總周二(7日)與參賽球會及相關人士舉行會議，計劃於6月19日重開荷甲及荷乙，全部閉門作賽。

比甲宣布取消賽季後，荷甲阿積士為首嘅8支球隊一度要求跟隨做法取消今季賽事，不過在歐洲足協發出通告，表明私自取消賽季將不獲來季歐聯資格，各地聯賽都重新考慮賽事重開可能性，荷蘭足總在政府附制措施許可之下，打算先讓各隊於5月中恢復訓練，6月中重開賽事。

荷蘭足總官方仍未有最新公布，但傳媒已率先爆料，6月19至21日將進行1輪聯賽，其後會有部份補賽，荷蘭盃決賽飛燕諾對烏德勒支亦會擇日舉行。

各個聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，直至另行通知

2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：無限期暫停

3.西甲、西乙：暫停，直至另行通知

4.意甲：無限期暫停

5.德甲、德乙：暫停至4月30日

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停至6月1日，傳計劃6月19日重開

8.葡超：暫停，直至另行通知

9.比甲：腰斬，冠軍為布魯日

10.俄超：暫停至5月31日

11.日職、日乙：可能6月初重開

12.韓職：可能4月18日重開

13.美職：最快5月10日重開

14.墨超：暫停，直至另行通知

15.澳職：暫停，4月22號再決定復賽安排

16.智甲：最快4月30日重開

17.巴甲：延遲開咧

18.巴省聯：暫停，直至另行通知

19.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開

20.挪超：暫定5月23日開咧

21.瑞超：暫定6月初開咧

22.阿超盃：暫停，直至另行通知