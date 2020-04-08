商業奇才　波蘭大亨搞乜都掂

為對抗新冠肺炎，拜仁之前發起眾籌，各球員捐50萬歐元，波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基更豪，用自己同太太名義捐夠100萬歐元，羅拔仔一向行善最樂，因為佢「搵得嚟、使得去」。原來羅拔仔係大企業家，商業版圖大到你唔信，除咗做商品代言人，喺老婆協助下，擁有公關公司、市場推廣公司同餐廳，更喺家鄉華沙投資初創企業同房地產建設，場外搵嘅錢仲多踢波，即使冇波踢都唔使驚。

公關公司

作為波蘭其中一個最偉大運動員，羅拔利雲度夫斯基嘅肖像權當然可以搵好多錢，喺接洽代言唔同產品時，羅拔仔太太Anna就決定肥水不流別人田，自己成立公司，負責晒所有接洽工作。以羅拔仔個朵，當然可以吸到唔少生意，亦吸引唔同運動員加盟旗下，除咗幫運動員出稿，亦會管理運動員嘅社交媒體。

市場推廣公司

有公關公司管理經驗之後，羅拔仔同太太喺接洽運動員工作時，有時要幫運動員拍吓片，喺同其他公司合作時，發現自己同團隊喺市場推廣企劃上都有一定諗頭，而且以羅拔仔名氣，唔單止可以接到波蘭國內生意，喺成個歐洲亦有好大市場，所以自己獨立開咗一間市場推廣公司。呢間公司嘅生意，主要集中喺利用電腦及網絡等新科技嘅新媒體，例如點樣做靚啲片、Sell新idel及增加社交媒體點擊率等等。

投資初創企業

於2014年，羅拔仔喺經理人古查斯基穿針引線之下，注資咗落一間基金公司，呢間基金公司專門投資初創企業，某程上嚟講，同羅拔仔鍾意幫人嘅概念好相似，因為唔少初創公司缺乏資金，難以將好嘅念頭發大嚟做，或者轉化成一門賺錢嘅生意，羅拔仔呢間基金公司就幫到手。

基金投資嘅生意類型好多，由健康食品平台、體育資訊公司到婚禮統籌都有，而暫時最成功嘅，係幫助開發咗一個叫kekemeke嘅手機程式，呢個程式可以畀使用者儲印花，儲完就可以去一啲加盟商店換禮物，呢個方法可以幫助唔少公司做宣傳，亦令羅拔仔投資有相當和味嘅回報。

餐飲

同好多球員一樣，羅拔仔都有投資餐飲業，不過佢嘅餐廳喺今年先開始營業。羅拔利雲度夫斯基手頭上有2個項目，全部都好有特色，一個喺華沙市中心，將會活化一幢喺1846年開設嘅釀酒廠，將呢個具歷史價值嘅地方，變成一間供應傳統波蘭食品及啤酒嘅餐廳。呢間面積達14,000呎嘅餐廳，預計喺今年秋天投入服務。

另一間餐廳就位於距離華沙200公里嘅城鎮吉日茨科，當地省政府舊年完成環評報告，開緣燈畀羅拔仔有份嘅公司，喺湖邊起一幢以水上活動為主題嘅親子餐廳，投資總額達7,100萬波蘭茲羅提 (約1.33億港元)。餐廳會喺水上建築，顧客可以喺湖上邊釣魚同划艇等，餐廳以可以幫手烹調新鮮釣上嚟嘅魚之餘，亦有自煮服務，喺專業廚師嘅教導下顧客可以自己煮食。

房地產建設

除咗起餐廳，羅拔仔亦涉足房地產，喺2015年入股一間房地產投資公司，成為其中一個大股東。首個地產項目喺2017年落成，喺華沙Szczesliwicki Park附近一個地區，投資總額達1,000萬波蘭茲羅提 (約1,885萬港元)，係兩幢設計簡約嘅四層高住宅，小區寧靜，而且行去公園只係2分鐘腳程，羅拔仔自己都買入咗其中一個單位。

投資公司亦喺羅拔仔長大嘅小鎮Leszno起咗兩幢相似嘅住宅，據知，其他股東係想專登畀個驚喜羅拔仔，喺傾談差唔多完成，到扑錘之前一刻先通知佢。

羅拔利雲度夫斯基1988年喺波蘭首都華沙出世。由於生於運動世家，利雲度夫斯基自少就希望成為運動員。父親Krzysztof係一名前柔道選手，亦是一名足球員，曾經效力過當時係乙組嘅Hutnik Warsaw。羅拔仔母親Iwona是一名排球員，效力當地頂級聯賽球隊，妹妹亦受媽媽影響成為排球運動員，更曾經係U21國家隊成員。佢連揀老婆都揀運動員，Anna係跆拳道選手，仲喺2009年世界盃贏得銅牌。

羅拔利雲度夫斯基細個參與多項運動，但覺得踢波最適合自己，故決定跟從父親步伐做個足球員。9歲開始跟球會操練，16歲加盟波蘭第5級聯賽球會Delta Warsaw，呢間球會類似歷基亞嘅衞星球會，表現優良可以畀歷基亞收購。

可惜，羅拔仔嘅父親Krzysztof未能親眼見證到佢成為超級巨星之路，Krzysztof喺2005年羅拔仔17歲時因病離世，更不幸嘅係佢加盟歷基亞二隊後，原本爭取到同一隊一齊操練，點知喺操練時嚴重受傷，歷基亞亦唔同佢續約。

羅拔仔一年後好番晒，並且由丙組踢起，以神射手身份帶領自己球隊上乙組，翌年再喺乙組再成為神射手，2008年獲得甲組球隊列治普斯納賞識，助球隊奪得聯賽冠軍，再喺2010年轉投多蒙特，慢慢成為巨星。