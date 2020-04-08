「輸唔可怕，最怕失去贏嘅決心」

4歲開始接觸乒乓球，5年後才接受正規訓練，18歲始展開全職運動員生涯，23歲贏得第一個職業單打冠軍。路崎嶇，但每步都走得有血有肉，這是香港乒乓球「一哥」黃鎮廷的故事。「我試過在訓練中連輸很多場，又試過打失關鍵分失去晉級機會，有時候輸不可怕，但不可以一下子就失去了贏的決心。」■圖/文：伍靖華

乒乓路由樓下石枱開始

黃鎮廷第一次接觸乒乓球，是在住所樓下的石枱：「食過晚飯，爸爸媽媽一手執球拍，一手拖着我，一家人走到樓下的乒乓球枱。記得那時候的我太矮小，要趷高腳去打，第二天總是喊着腳痛，但又總會在晚上再次央求父母和我一起打乒乓球。」「阿廷」憶起自己和乒乓球的相遇，還是一臉甜絲絲。

粉紅色泡泡冒起不久，「噗」的一聲，一下子全都破滅了，「阿廷」回歸現實，輕揉着受傷的右腳。上年的新加坡T2聯賽，他與中國的許昕對賽時，因一次撲球倒地，右腳韌帶斷裂，需用拐杖協助走路，他翻看比賽錄影片段多次，愈看就覺得愈痛，又自責為何要在這個時刻弄傷。3星期後，是衞冕年終賽兼直接取得東京奧運入場券的日子，惟有苦中作樂：「我學會了如何用拐仗，比起打波，用拐杖行路攰得多！」他更反過來安慰混雙拍檔杜凱琹：「我們之前在韓國公開賽打破了許昕和劉詩雯的不敗金身，是第一對打贏他們的組合，沒有事情可以難倒我們！」我們覺得是阿Q精神，但世事就是難料，「阿廷」奇迹地傷愈亮相比賽，更一舉鎖定東奧資格，放下了心頭大石。

最深刻比賽竟然係季軍戰

「這場比賽固然深刻，因為混雙資格是我最看重的，但2016年世界盃銅牌戰，才是我生涯中最關鍵的比賽。」「阿廷」說。

「最深刻、關鍵的比賽竟然是季軍賽？」我好奇問。

「因為大部分乒乓球比賽，只要打入準決賽就一定有獎牌，成為並列季軍。但世界盃則不同，第4就是第4，是殿軍，那場比賽我打贏了，就是名正言順的季軍，令自信增加不少。」

這面銅牌，使他成為香港首位獲得世界三大賽男單獎牌的乒乓球手，他不再是別人眼中的小將，而是一個能扛起重擔、壓力的悍將。數個月後，「阿廷」的世界排名超越前輩盧傳淞，創出香港乒乓球手新高，升上第6。他謙稱「一哥」只是一個虛名，一個稱呼，每個地方都總會有一個第一，最後的冠軍卻只有一個，不想認輸，就要從錯誤和失利中學習。

闖東奧男團彌補仁川亞運遺憾

2014年仁川亞運，香港男團以小組賽全勝的姿態晉級8強，黃鎮廷是其中一員。他們對陣實力相約的中華台北，「阿廷」被安排出戰第1及第5場，兩場均在領先兩局下，被對手連追3局致落敗，最終港隊以總場數2比3飲恨，無緣4強。輸掉決定性的第5場，「阿廷」在運動員席強忍淚水，但淚珠還是不中聽的滑下來。

連續兩場倒輸3局

「阿廷」回憶道：「團體這兩個字給了我一份承擔，既然被派遣上場，教練一定相信我的實力。當時兩場我都打到Match Point（賽事決勝分），我並不處下風，是有機會贏的，但最後卻倒輸3局，還要兩場也是⋯⋯」當有團體二字在前，所有事情便不只是一個人的事，勝利好，落敗也好，都是整個團體的事，「我不敢直視隊友，覺得自己連累了他們。」回想比賽，他說當年自己不夠刻苦，自覺付出很多，其實很少。

本於今年舉行的東京奧運，香港乒乓球隊豪取史上最多的7張奧運入場券，但每張都是他們在資格賽中，一板一板打回來，男子團體賽資格更是過關斬將換來，在16強負塞爾維亞後，轉戰負方賽的男隊勢如破竹，連贏波蘭、斯洛伐克和捷克，成功趕上東奧尾班車，卻又遇上新冠肺炎疫情，29歲的黃鎮廷分外感慨：「在最後『八搶一』的關頭，我們成功搶灘，也算是彌補了之前的遺憾，延期1年就當作是讓腳傷復原得更好！」不怕輸、不怕痛，才煉成今天的黃鎮廷。

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