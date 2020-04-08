【官宣】曼聯簽捷克「巨人」門神

雖然足球賽事全面暫停，不過各大豪門嘅轉會計劃從未停止，英超勁旅曼聯日前率先完成一單收購，成功簽入16歲嘅捷克「巨人」門神維迪克！維迪克嘅球會奧洛慕克已經證實呢單交易，呢位天才門將會喺7月份先入曼聯青年軍，力爭成為「迪基亞接班人」。

依家只係得16歲嘅維迪克，身高已經有成1米98，身型高大之餘亦有敏捷嘅身手，被視為施治之後捷克另一頂級門之才，所以曼聯喺上年已經開始觀察佢嘅比賽，並喺今年1月份正式提出收購，經過多個月磋商後直到近期先至完成，而且已獲國際足協發出轉會紙。

奧洛慕克總監米納證實：「我好開心咁宣布，奧洛慕克再一次向歐洲頂尖球會輸出球員，維迪克咁年輕就獲得曼聯收購，對佢同球會都係一大光榮，而且喺財政層面上，維迪克將來如果為曼聯一隊上陣或者轉會，奧洛慕克會有一筆好可觀嘅收入。」

目前代表捷克U17嘅維迪克亦都表示：「感覺好唔真實，加盟曼聯係好多年輕足球員嘅夢想，最初聽到曼聯想我嗰陣，我覺得係流料，但依家已經成為現實，我非常期待呢次旅程。」曼聯除咗有No.1迪基亞之外，甸恩軒達臣亦有機會回歸搶正選，依家多埋維迪克呢粒明日之星，曼聯大門嚟緊都可以安枕無憂。