專欄輸住嚟　廿幾年前的工作成果　

尋日大家講過一個搵五個使嘅「大眼仔」黃展鴻，點樣面對疫情下快將「無約無糧」嘅日子。今日「大頭」打算同大家分享吓另一個Case，佢就係前香港5人足球代表隊球員，曾經效力過福建、流浪、和富大埔、傑志、公民同天行元朗嘅「來強」蘇來強。

睇過其他傳媒幫「來強」做嘅訪問，都會知道想當年係一個外展社工，帶呢位踢開黃竹坑石屎街場嘅年青人入球圈嘅，而嗰位外展社工就係「大頭」喇。雖然已經係廿幾年前嘅事，但依家傾番好多嘢都仲好深刻。

喺新冠肺炎爆發之前，「來強」一直靠嚟自自由人青訓、足總5人隊、學校同埋女子隊嘅教練工作，同埋踢甲組嘅波糧嚟養妻活兒。但依家乜都停晒，波無得教、波無得踢，佢嘅收入得番3分1。「『張Sir』（嗌咗咁多年改唔到口），其實比起早兩年，我依家已經好好。早兩年未攞到公屋，我要一個月畀成9千蚊去租劏房，嗰陣本身搵嘅錢又少，全家都過得好辛苦，同老婆日嘈夜嘈。但係經歷過之前嗰段日子，依家反而覺得冇咩咋喎！搵少啲咪使少啲囉，最緊要一家人平平安安，得閒就落去球場踢波，依家封咗場就喺屋入邊踢波仔，嘻嘻哈哈，簡簡單單又一日。」

雖然唔係成日見，但都算睇住「來強」大，見到佢依家咁，有時都會諗，咁係唔係當年工作嘅成果嚟呢？起碼佢無行差踏錯，做到個對家庭有承擔嘅一家之主呀！

「大頭」