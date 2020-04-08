做咗人老竇啦！林學曦要把握嚟緊每個機會

老牌球會標準流浪今季重返港超聯，獲多名舊將回巢助拳，其中一名是能出任多個進攻位置的林學曦。今季回到流浪後，迅速獲得不少出場機會，雖然仍未打破入球荒，但這位昔日金童的表現已足夠讓人眼前一亮，他期望能在未來的賽事有入球斬獲，已重拾昔日的感覺！

圖/文：陳焌鏗

「學曦」的職業生涯初段可謂一帆風順，年僅21歲便外流印尼，回流後在23歲加盟老牌球會南華，事業發展可謂如日中天。誰知道加盟南華反而是「學曦」足球路上的轉捩點，期間上陣機會銳減，他在南華「自降」後，再轉投另一勁旅東方龍獅，矢志重新出發，無奈同樣未能爭取正選席位，合共蹉跎了4年半光陰。

直至今季季初，他獲外借至母會標準流浪，在穩定的上陣機會下，他逐漸尋回昔日的光芒。回首過去，「學曦」坦言自己已算是一個幸運兒：「可能調轉頭諗我都好夠運呢！一開頭好多機會踢，慢慢踢起個表現畀人哋睇，都冇話好唔好運嘅，係有啲機會把握唔到，依家個人成熟咗，希望可以把握所有機會！」

他續指：「去印尼我覺得係正確嘅決定，細個有機會出外，印象都好深刻，係一個好好嘅經歷。印尼人比較注重足球，球迷亦都好熱情，好多場都近乎爆滿，喺呢個環境下踢波，我諗每一個球員都會好享受。至於去大球會，我覺得可以唔使咁急，應該再踢多啲先，又或者喺香港隊取得一席位嘅時候先再上大會，咁樣會比較好。就算你幾好波都好，一段時間冇踢，狀態、感覺跌咗落嚟嘅時候，所有嘢都會差啲。」

今季重返流浪，28歲的他已不再是當日的黃毛小子，也已為人父。現時的他只想好好享受在球場上的時光：「又唔係話追番以前嘅時間嘅，只不過有得落場比賽嘅話，都想好好享受咁去踢波。之前喺大球會自己都唔係常規主力，有時換落去嘅時候，教練都希望你可以令到球隊有好大轉變，呢樣嘢係需要但亦都係困難嘅，自己落到去都唔係踢得好好，所以自己好似差咁啲嘢咁。依家喺球場上面應該會比初出道嗰陣成熟啲，傳球選擇都好過之前，其實都無諗太多，淨係想好好享受比賽。」

【林學曦Profile】

出生日期：1991年9月18日

身高：1米8

體重：62公斤

位置：前鋒、翼鋒、進攻中場

曾效力球會：

四海、四海流浪、標準流浪、佩斯查(印尼)、南華、東方龍獅

現效力球會：標準流浪

●為入選「大港腳」努力

受新冠肺炎影響，「2020鼠年賀歲盃」被逼取消，原獲補選入香港隊的「學曦」白白失去再披港隊戰衣的機會。「學曦」坦言十分想念為港隊打拼的時光，但強調必先在球會中繼續表現自己最好的一面：「都係嗰句，努力踢、踢好啲先！你踢得好，香港隊自然會選你，踢得唔好嘅話，講咩都冇用！」「學曦」的港隊生涯大部分都在B隊中徘徊，上次為港隊上陣已是「第73屆港澳埠際賽」，問及會否視「大港腳」為目標時，他說：「大港腳都係目標嚟嘅，至於仲有咩夢想同願望……每個球員喺每一個時間落到場都希望嗰個時刻可以交出最好嘅自己，夢想、願望真係冇諗太多，只係好希望喺球場做好每一個決定，做好每一個細節！」