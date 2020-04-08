上載影片暗寸摩佬　紅軍網上集訓放笑彈

新冠肺炎肆虐，如何喺唔違反隔離令嘅情況下，正確地讓球員繼續維持訓練，保持狀態，成為唔少英超主帥頭痕嘅問題。利物浦主帥高普就諗到一計，讓一班紅軍球員，喺自我訓練期間齊齊開視像會議，令教練可以監督進度之餘，仲畀球員一邊訓練一邊同成班隊友互動，結果鬧出唔少搞笑場面，球會就將過程製成影片上載官方社交平台，畀紅軍球迷一睹心愛球星喺自我隔離情況下嘅訓練情況。

日前熱刺領隊摩連奴做咗錯誤示範，無視隔離令，領一班球員冒染病危險去戶外特訓，被受質疑，利物浦就趁機做返次正確示範。在球會上載的片段上可見，紅軍眾將喺視像會議期間除咗齊齊拉筋之外，仲不忘互相打鬧，氣氛似極平時練波，其間更出現小插曲。

以往喺訓練場上，利物浦眾將圍堆為壽星公慶生，已成為球會的一個傳統，近日適逢小將哈維艾利洛17歲生日，領隊高普就趁機要求一班球員喺視像會議期間為佢慶祝，紅軍眾將分別用英文、葡萄牙文、克羅地亞文、荷蘭文同阿拉伯文唱出生日歌，惹到全隊上下包括高普和隊長華基爾雲迪積克，都忍不住對着鏡頭發笑，場面極為滑稽，可算是在艱苦的日子中找到樂子，為球迷送上笑聲。