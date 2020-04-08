【體壇抗疫】註冊教練獲補貼　幫到幾多？　

體育界的疾苦和困境，隨着政府公布「第二輪防疫抗疫基金」，總算得到一些回應。針對各大體育運動教練及從業員「手停口停」所受的經濟壓力，政府宣布向合資格教練發放一筆過7500元津貼，以解燃眉之急，並且向強制關閉的場所如健身中心提供一次性10萬元補貼。香港奧委會副會長霍啟剛樂見政府採納體育界部分意見，並期望有關資助可迅速發放，發揮「及時雨」的功能；但亦有業界人仕認為支援有所不足。

「第二輪防疫抗疫基金」為體育界帶來數項支援，體育作為「支援受疫情影響行業」，可獲以下援助：

(1) 向在學校擔任導師、教練、培訓人員等合資格者派發7500元一次性補貼，預計有27000個營辦者或人員受惠。

(2) 向每名體育總會及體育機構，於過去一年從事教練工作的註冊教練，提供一次過7500元補助金，預計17000名註冊教練將被惠及。

(3) 向政府土地上由非政府機構營辦的康樂及體育設施營運者，每幅政府土地上提供的設施發放10萬元，約80處受惠。

(4) 健身中心營運者發放10萬元，約660處受惠。

事實上，停學及停賽令體育界步入「寒冬」，近3個多月來大批教練頓變「零工作」，體育界選委在3月18日至25日期間，向79個體育總會下屬屬會及18區地區體育會，發出超過1000份問卷調查，合共收到400份回應，其中 67%陷入零收入狀態，故向政府提出發放一萬元補助。另外，香港籃球總會等及體育界人仕早前亦與立法會議員馬逢國會面，爭取政府支援。

體育界選委早前向政府提出發放一萬元補助，霍啟剛認為以上措施的支援力度仍然不足，覆蓋範圍不夠廣泛。「首先非強制關閉的體育教學場所幾乎無法經營，惟未能在今次計劃中受惠；其次學校導師及註冊教練僅獲7500元補貼，金額未如理想。我們希望政府會繼續研究支援，減緩業內的人才流失。」

業界成員亦對措施感到疑問，資深田徑教練葉啟德表示：「為什麼其他行業有1萬元補貼，但教練只得7500元？另外很多運動界從業人員沒有補助，例如助教、舉辦長跑比賽的人員等。」德教練坦言疫症下他創立的飛達田徑會的所有田徑班亦暫停，他建議說：「政府是否應考慮，將體育訓練班視為其他受影響的行業，讓體育的公司可獲得補貼8萬元？」

至於德望學校女足教練楊曉欣則坦言經濟受到極大考驗：「我是全職教練，這方面的收入近兩個月是零，現在轉做外賣仔有少少收入，7500元只夠我交一個月租...」她補充說現時最需要是一份工作，「寧願政府給我們一份工作...做到疫情完。我真的不想放棄教波，見到學生進步、享受足球是我最大的滿足感，希望疫情一完就可以盡快回到自己教波的崗位。」