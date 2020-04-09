南韓足總借減薪　設立雙贏基金

南韓足總發起一個「足球雙贏基金」計劃，以全體僱員減薪嘅方式籌措一筆資金，用作支援青少年足球嘅教練、球證同相關人士。國家男女隊、奧運隊主帥保羅賓度、貝爾、金鶴范以至執行董事洪明甫，同前港隊教練、現任南韓足總副主席兼國家隊遴選委員會委員長金判坤等經理級以上行政人員，統統都要減薪兩成。

主力援助青訓層面職員

南韓足總希望透過今次減薪集資，成立一個3億5,000萬韓圜（約223萬港元）嘅「足球雙贏基金」，用嚟援助青訓層面嘅人員。據知足總嘅經理級以上行政人員全線減薪兩成，保羅賓度、貝爾、金鶴范3名教練減薪一成，其餘低級職員亦減10%人工，不過係自願參與性質。

「足球雙贏基金」目標係幫助青訓階層嘅教練同球證，佢哋因比賽暫停收入銳減，基金會向學校、球會青年隊及所有783名教頭、同埋註冊球證提供補助，總人數約為5,000人。每間小學，初中和高中嘅球隊，可獲資助金額為30萬韓圜（約1,900港元），註冊球證就根據級數得到3萬至10萬韓圜（約191至637港元）資助。