想續5年約 VS 提拔新星

打工仔只係求有餐安樂茶飯食，尤其喺新冠肺炎疫情下，保住份工最緊要，德國鋼門紐亞亦唔例外，呢位拜仁隊長唔認老，想續長約安安穩穩踢到收山，不過拜仁準CEO簡尼正致力重建球隊，希望扶植「紐亞接班人」紐布爾免卻後顧之憂，呢場續約風波，隨時埋下「穩龍荒」危機。

由於新冠肺炎肆虐冇波踢，各國球隊都着手處理球員續約事宜，其中拜仁打算與下年約滿嘅34歲門神紐亞續約至2023年，希望透過未來3年，讓今夏加盟嘅年輕門將紐布爾可從中偷師，順利接班，甚至有傳拜仁想紐亞於下季開始讓出15場比賽，畀紐布爾吸取經驗。

不過，紐亞為求安穩唔想出國他投，亦認為自己仍處於最高水平，非但唔肯讓出上陣時間，仲希望續長約至2025年，到時39歲嘅佢就差不多退役。呢位隊長有唔認老嘅理據，自從2011年加盟拜仁至今，佢有126場聯賽保持清白之身，係同期中歐洲5大聯賽「零封」次數最多門神，而且佢嘅傳球成功率高達82%，遠遠超過其他德國門將，呢種既可發動進攻、又能大範圍出迎解圍嘅功能，仍然喺球隊戰術上起到關鍵作用。

簡尼唔妥紐亞未退役

但從拜仁角度嚟睇，要紐布爾等5年即29歲先至坐正，無疑影響更新換代嘅大方向。拜仁體育董事兼未來CEO、亦係一代鋼門嘅簡尼，最有資格就紐亞續約一事發言，當年守到39歲先高掛手套嘅「大猩猩」，認為年近40歲嘅門將，好難喺兼顧國家隊賽事之下保持高水準，而佢喺退休前兩年已退出德國隊，專心為拜仁效力，因此佢覺得仲未打算退出德國隊嘅紐亞，要續約5年實在太長。

上季復出後少神救

何況2008年喺簡尼退役後，拜仁曾經歷一段長達3年嘅「穩龍荒」，「大猩猩」退休前偶爾獲得把關機會嘅雲昇，被扶正後表現欠穩，惟有焗用老將佐治畢特，演出只屬一般，並非長久之策。2011年當時主帥尹戈爾包拗頸，極力反對簽入紐亞，更提拔二隊卡夫達，最終呢位年輕門神大出洋相，令尹戈爾於季中提早被炒，最終拜仁嗰季結束後高價招攬紐亞，確保之後長達9年冇後顧之憂。

可惜最鋒利嘅刀亦有生銹嘅時候，自從前季因傷長抖1年後，紐亞上季復出後明顯英雄遲暮，以往嘅神救明顯減少，拜仁為未雨綢繆扶正紐布爾無可厚非，但紐布爾團隊唔識死，佢經理人竟然挑機，話呢位小將遲早超越紐亞，影響球隊維穩換龍大計。點樣善待老臣之餘，同時有效地進行更新換代，絕對係簡尼能否勝任CEO嘅考牌作。

換血各師各法費Sir以老帶新勁經典

除咗紐亞之外，拜仁陣中亦有羅拔利雲度夫斯基、湯馬士梅拿、查維馬天尼斯、謝路美保定等「80後」嘅老將，確實需要進行換血，但點樣平穩地畀新人接班，絕對係一門深奧嘅管理學問，唔同球隊各師各法，亦帶來不一樣嘅效果。

老將簡東拿帶起「七小福」

傳奇領隊費格遜能夠執教曼聯26載，需要不斷更新換代，才能確保紅魔霸主地位，1995年佢毅然賣走曉士、簡察斯基及恩斯等主力，全力捧碧咸、史高斯、尼維利兄弟等「七小福」上位，畀著名評述員阿倫漢臣寸佢靠細路贏唔到冠軍，不過費Sir英明之處，係喺前中後3線都保留簡東拿、堅尼、布魯士同舒米高，用呢班老將帶住一眾新仔，最終喺聯賽大逆轉反壓紐卡素封王，仲贏埋英足盃榮膺雙冠王，成為一時佳話。因此，費Sir憑一言九鼎嘅地位，既可令從小將變老將嘅傑斯、史高斯及加利尼維利接受自己已非必然正選，亦能靠呢班老臣鎮住更衣室。

車仔保亞斯一刀切最失敗

同樣係大換血，2011年保亞斯接手車路士，一上場就將林柏特、杜奧巴等沙場老將貶為後備，仲揚言毋須球員撐佢，只需要班主阿布拉莫域支持佢就得咁話，搞到眾叛親離，成績急劇下滑，導致季中被炒，最諷刺係接替佢嘅迪馬堤奧，重新起用以泰利、林柏特同杜奧巴為首嘅骨幹，喺淘汰賽連贏拿玻里、賓菲加、巴塞同拜仁，爆冷首奪歐聯冠軍。

以上兩個故事話畀大家知，球隊骨幹並非一朝一夕可建成，個別主力嘅重要性不言而喻，要一刀切換晒亦唔可取，就算紐布爾潛質優厚，但欠缺效力豪門經驗，需要紐亞以老帶新，至於如何說服紐亞縮短續約年期，就要睇吓拜仁高層嘅牙力喇。