意甲Ready！祖記國米急召外援歸隊備戰

意大利係歐洲入面新冠肺炎疫情最嚴重國家之一，不過近期已經有受控跡象，意大利足女總周三(8號)同聯邦醫療委員會開會後，獲得嘅訊息係要立即為聯賽重開做準備！祖雲達斯同國際米蘭兩大勁旅，據報已立即急Call一眾外援球員返意大利，包括C朗拿度、希古恩、盧卡古等球星。

意大利足總今次視象會議非常有代表性，參與嘅醫委會包括嚟自各大醫院嘅專家醫生以及政府代表，期間指出足球係意大利社會同經濟極重要一部份，所以有需要特別處理，足總主席加維拿會後表示：「當政府為體育賽事恢復開出綠燈，意甲一定要確保到時已經準備就緒，呢個亦係醫委會嘅目標，我相信足球可以為國家帶來極大貢獻。」

據報意甲計劃5月20號至28號期間閉門復賽，成事機會愈見樂觀，而嚟緊呢1個半月就要安排球隊為復賽預備，包括練習同前期準備工夫。《米蘭體育報》消息指出，國際米蘭已經下令所有停擺期間返鄉下嘅球員歸隊，包括盧卡古、漢丹諾域同域陀摩西斯等等，據知1月加盟嘅艾舒利楊格同基斯甸艾歷臣並冇離開意大利。

至於祖雲達斯亦已向眾多外搬下達歸隊指令，包括C朗拿度、希古恩、施捷斯尼、杜格拉斯哥斯達、基迪拉等球員，不過呢次召集令只係啱啱發出，預計要到復活節之後先可以齊人，而且一眾回流球星返意後仲要進行14日隔離，所以時間其實相當緊逼。