蘇斯克查自爆「水源充足」　疫市狂掃巨星

足球世界喺新冠肺炎疫情下全面癱瘓，唔少球隊都出現財政危機，不過貴為全球最搵錢球會之一嘅曼聯，就有機會喺「疫市」下大展拳腳！曼聯領隊蘇斯克查日前自爆，「紅魔鬼」依家財政非常理想，「水源充足」情況下已經為轉會做晒計劃，有信心可以喺財政危機大環境下趁機狂掃巨星！

蘇斯克查接受《天空體育》嘅加利尼維利訪問，證實聯賽停擺期間有更多時間制定轉會計劃：「其實我哋一直都有傾(轉會計劃)，當然依家有更多時間透過訊息交流，我哋會計劃球會應該點做？可以點做？目前一切進展良好。」

事實上，依家成個球壇經濟陷入危機，唔少專家都估計球員身價同人工會大幅縮水，蘇斯克查亦承認呢個係曼聯嘅黃金機會：「冇人會知道轉會市場會變成點樣，同樣冇人會知道球會需唔需要賣人套現，我唔排除會有一啲突發情況令你有機會(買人)，我只係知道曼聯依家財政非常理想，當足球回復正常，我深信曼聯可以做到我哋想做嘅交易。」

傳聞中曼聯3大增兵目標，包括多蒙特翼鋒查頓辛祖、阿士東維拉中場基亞利殊同伯明翰超新星祖迪比寜咸，原本估計3人總身價可能高達2億5,000萬鎊，不過喺疫情打擊之下，話唔定轉會費會有好大下調空間。