延遲出糧　聖人上下共度難關

「聖人」修咸頓周四(9日)於官方網頁發聲明，正式與球員達成協議，將會延遲發放4至6月份部分人工，以保障球會其他員工唔使接受減薪，成為首間因應新冠肺炎疫情、向球員薪酬作出調整嘅英超球會。

英超賽會上周與20支英超球隊代表開會，建議球會可自行與球員商討於疫情期間減薪3成或延遲發放薪金，不過英格蘭職業足球運動員協會（PFA）卻一直反對減薪，仲叫球員現階段唔好私下同球會簽訂任何減薪協議，「聖人」今次身先士卒，或者會令其他英超球會相繼效法都唔奇。

「聖人」聲明入面提到，所有修咸頓球員，加上董事會成員、領隊夏辛侯迪及佢嘅教練團，已經答應暫時扣起4、5及6月3個月部分人工，幫助維持球會財政健康，亦希望保障其他球會員工可以喺呢段時間維持原有收入。同時「聖人」亦講明唔會參加英國政府嘅工作保留計劃，所有員工喺呢段時間嘅人工都由球會負擔。早前利物浦宣布參與呢個計劃，由政府支付員工80%薪金被鬧爆，最終喺爭議聲中撤回方案。