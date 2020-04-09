專欄輪住嚟　當前應着眼「腰斬」定「順延」

「曉明Sir」傾向在9月完成今季未完成的賽事。 (理文facebook圖片)

早幾日傑志公開咗佢哋向足總提出嘅建議，字裏行間，都感受到啲怨氣。而比傑志早一日出咗聲嘅，就有理文主帥陳曉明。

「曉明Sir」上季復出執教理文之前，先後喺香港同澳門足總工作，亦擔任過國際足協亞洲區草根發展導師，係本地其中一位見多識廣嘅球圈人士。見佢喺facebook專頁發表嘅意見同提出嘅問題，都有唔少人留言關注，當然要搵呢位將軍澳街坊，問多啲、知多啲啦！

「其實凡係新構思、新制度，都會有利有弊，但若果一個『新嘢』有太多unknown嘅話，咁係唔係應該再咨詢各持份者先決定去做呢？」「曉明Sir」所講嘅就係佢對新一季就轉年制嘅睇法。「大頭」正諗緊佢呢番說話嘅時候，「曉明Sir」再講佢嘅睇法：「其實呢一刻，大家着眼嘅應該係足總點樣處理球季『腰斬』定『順延』，睇唔到有咩必要，要將呢兩個決定去同『轉年制』綑綁埋一齊。」大家同唔同意呢個講法呢？

「坦白講，我個人對呢刻轉年制有保留，個憂慮我喺facebook都寫得好清楚，最主要係一旦轉年制，除左夏天氣溫同風雨季令執行上會有好多阻滯外，亦好難淨係轉最頂級聯賽，要轉就其他甲、乙、丙組、女子青年聯賽都應該一齊轉。如果係咁，轉年制就係大圍事，唔係霎時間傾出嚟就轉咁簡單。」想知多啲「曉明Sir」嘅睇法，可以去佢嘅facebook專頁。

另外，問到一旦足總決定喺9月之後，踢埋今季淨低嘅賽事，理文會唔會參加。「曉明Sir」就話係顧及公平性同球員生計之下，理文都會照踢：「其實喺本地波未停之前，大家咁多隊都努力咗大半季，如果就咁算可能會好可惜。最理想就係用9至10月兩個月，踢埋今季淨低嘅波，之後11月就維持跨年制去開新球季。至於再下一季係唔係轉年制，就用嚟緊嘅時間好好去計劃同協調所有關事嘅單位同條件再決定係咪轉囉。」

「大頭」